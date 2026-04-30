Jačanje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa, naveo je Vučić nakon sastanka s predsjednikom češkog parlamenta

Srbija i Češka najavile jačanje saradnje u mnogim oblastima Jačanje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa, naveo je Vučić nakon sastanka s predsjednikom češkog parlamenta

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u četvrtak u Beogradu s predsjednikom Predstavničkog doma Parlamenta Češke Republike Tomiom Okamurom, s kojim je razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa i jačanju parlamentarne saradnje.

Vučić je naveo da su tokom sastanka razmotrene sve teme od značaja za obje zemlje, ističući da se ekonomska saradnja u posljednjih nekoliko godina dinamično razvija, uz rast robne razmjene, trgovine uslugama i priliv čeških investicija.

Naglasio je da će dvije strane nastaviti unapređivati saradnju u oblastima energetike i rudarstva, saobraćaja i infrastrukture, poljoprivrede, turizma i automobilske industrije.

Predsjednik Srbije je dodao da je s Okamurom razgovarao i o evropskom putu Srbije, te zahvalio Češkoj Republici na kontinuiranoj podršci, kako bilateralno, tako i u okviru evropskih inicijativa koje podržavaju proširenje i stabilnost Zapadnog Balkana.

Vučić je izrazio zahvalnost i na, kako je naveo, razumijevanju situacije na Kosovu, kao i na prijateljskom odnosu prema srpskom narodu.

Tokom susreta, Vučić je Okamuri predstavio i projekat Beograd na vodi, koji je opisao kao simbol ubrzane modernizacije glavnog grada.

Dodao je da Srbija pozdravlja odluku Češke Republike o učešću na EXPO 2027, ocijenivši to potvrdom dobrih odnosa i zajedničke posvećenosti jačanju ekonomskih, inovacionih i kulturnih veza.