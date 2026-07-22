Tužilaštvo navelo da i dalje postoji rizik od izvršenja novih krivičnih djela i ometanja postupka

Specijalizirano tužilaštvo u Hagu odbilo zahtjev Hašima Tačija za privremeno puštanje iz pritvora Tužilaštvo navelo da i dalje postoji rizik od izvršenja novih krivičnih djela i ometanja postupka

Specijalizirano tužilaštvo u Hagu odbilo je u srijedu zahtjev odbrane bivšeg vođe Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Hašima Tačija za njegovo privremeno puštanje iz pritvora.

Američka državna tužiteljka Kimberli Ist saopćila je da Tači treba ostati u pritvoru, prenio je Tanjug.

“Kontinuirani i brzi napredak ovog suđenja, uključujući vremenski okvir za sve završne prijedloge u vezi s dokazima, također podržava nastavak Tačijevog pritvora“, rekla je Ist.

Dodala je da i dalje postoji rizik od izvršenja drugih krivičnih djela i miješanja u sudski postupak.

“Nastavak nalaza o postojanju rizika prema članu 41(6)(b) koji se pripisuju Tačiju u ovom slučaju ostaje važeći. Oni su doneseni na osnovu velikog broja opravdanih i individualiziranih faktora, a nijedan mogući uslov za njegovo puštanje na slobodu ne može ih dovoljno ublažiti“, navodi se u prigovoru Specijaliziranog tužilaštva.

Bivši čelnik Kosova i OVK-a Hashim Thaci i nekadašnji visoki pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Jakup Krasniqi, Kadri Veseli i Rexhep Selimi nalaze se u pritvoru u Haškom tribunalu, gdje im se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene tokom rata na Kosovu 1998. i 1999. godine.

Optužnica ih tereti za nezakonita hapšenja i pritvaranja, okrutno postupanje, mučenje, nezakonita ubistva, prisilne nestanke osoba, progon i druga nehumana djela. Oni su odbacili optužbe i izjasnili se da nisu krivi.