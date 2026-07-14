Crna Gora na Međuvladinoj konferenciji o pristupanju zatvorila dva pregovaračka poglavlja s EU-om - o konkurenciji i carinskoj uniji - do sada zatvorivši ukupno 18

Spajić u Briselu: Crna Gora potvrđuje da reformski proces daje konkretne rezultate Crna Gora na Međuvladinoj konferenciji o pristupanju zatvorila dva pregovaračka poglavlja s EU-om - o konkurenciji i carinskoj uniji - do sada zatvorivši ukupno 18

Crna Gora još jednom potvrđuje da reformski proces daje konkretne rezultate i da "naša država nastavlja da napreduje ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji", pourčio je crnogorski premijer Milojko Spajić u utorak u Briselu.



Crna Gora je, na Međuvladinoj konferenciji o pristupanju u Briselu, zatvorila dva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom, o konkurenciji i carinskoj uniji. Ovim je ova zemlja kandidat za članstvo do sada u pregovaračkom procesu zatvorila ukupno 18 poglavlja.

Spajić je kazao kako evropski put Crne Gore nikada nije bio takmičenje sa drugima, već prije svega sa sopstvenim standardima.

"Uspjeh nikada nije dolazio iz nadmetanja sa susjedima ili drugim državama kandidatima. Dolazio je iz nadmetanja sa nama samima – podizanjem standarda, jačanjem institucija i stalnim pitanjem šta još možemo učiniti da dostignemo evropske vrijednosti."

Dodao je da zatvaranje nova dva poglavlja predstavlja potvrdu da Crna Gora "gradi institucije sposobne da štite konkurenciju, obezbijede pravično tržište i čuvaju spoljne granice EU-a u skladu sa zajedničkim evropskim pravilima".

"Proširenje danas više nije samo pitanje širenja granica EU-a. Ono znači jačanje same Evrope – njene konkurentnosti, otpornosti, ekonomske sigurnosti i integriteta jedinstvenog tržišta", dodao je.

Podsjetio je da su reforme u oblastima politike konkurencije i carinske unije zahtijevale odgovorne i često teške odluke, ali da upravo takve odluke predstavljaju osnov evropskog puta Crne Gore.

Dodao je kako je zemlja "od sistema koji je nekada bio povezivan sa krijumčarenjem izgradila modernu carinsku administraciju koja ispunjava sve evropske standarde i spremna je da štiti spoljne granice EU-a".

U završnom obraćanju Spajić je kazao da zatvaranje poglavlja nije kraj reformskog procesa, već potvrda da reforme daju rezultate "i da politika proširenja zasnovana na zaslugama funkcioniše kada je posvećenost praćena partnerstvom". Poručio je da Crna Gora ostaje u potpunosti posvećena završetku pregovora, nastavku reformi i jačanju vladavine prava.

"Crna Gora ne pristupa EU-u samo kao nova država članica. Naš evropski izbor potvrđuje da zajedničke vrijednosti, demokratija, vladavina prava i ljudsko dostojanstvo ostaju najjači temelj evropskog projekta", zaključio je Spajić.