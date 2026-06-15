Ljubljana ističe važnost slobode plovidbe i novih pregovora za mir na Bliskom istoku

Slovenija pozdravila sporazum SAD-a i Irana, traži njegovu potpunu primjenu i otvaranje Hormuškog moreuza Ljubljana ističe važnost slobode plovidbe i novih pregovora za mir na Bliskom istoku

Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije pozdravilo je u ponedjeljak postizanje sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ocijenivši da je to rezultat diplomatskih napora i doprinosa više partnera.

U objavi na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u. slovensko ministarstvo je navelo je da očekuje brzu, sveobuhvatnu i potpunu provedbu sporazuma, koja bi trebala doprinijeti izgradnji povjerenja i otvoriti put ka trajnom miru i prosperitetu.

Istaknuto je da sporazum mora omogućiti hitno i bezuslovno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, naglašavajući da je sloboda plovidbe ključna za regionalnu stabilnost i nesmetano funkcioniranje globalne ekonomije.

Iz Ministarstva su dodali da sporazum predstavlja priliku za sveobuhvatne pregovore usmjerene na jačanje mira i sigurnosti na Bliskom istoku.

Naglašeno je da ti pregovori moraju obuhvatiti pitanja vezana za iranski nuklearni i balistički program, kao i njegovu ulogu u destabilizirajućim aktivnostima u regiji.

„Samo na toj osnovi moguće je izgraditi čvrst i trajan mir“, navodi se u objavi.

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je objavio da je sporazum s Iranom finaliziran te naveo da je odobrio ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i ukidanje američke pomorske blokade.



Potpisivanje sporazuma najavljeno je za petak u Švicarskoj.