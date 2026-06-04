Slovenački parlament potvrdio je novu vladu Janeza Janše sa 49 glasova za i 30 protiv, čime je formalno okončan proces formiranja izvršne vlasti, dok su opozicija i dio zastupnika kritikovali sastav kabineta i politički dogovor koalicije

Slovenački parlament potvrdio novu vladu na čelu s Janezom Janšom Slovenački parlament potvrdio je novu vladu Janeza Janše sa 49 glasova za i 30 protiv, čime je formalno okončan proces formiranja izvršne vlasti, dok su opozicija i dio zastupnika kritikovali sastav kabineta i politički dogovor koalicije

Slovenija je u četvtak dobila novu vladu nakon što je parlament na vanrednoj sjednici potvrdio ministarski sastav koji je predložio Janez Janša, javlja Anadolu.

Time je zvanično formirana nova izvršna vlast na čijem se čelu nalazi lider Slovenske demokratske stranke (SDS).

Parlament je odobrio listu od 15 ministara sa 49 glasova za i 30 protiv, čime je izabrana nova, četvrta vlada Janeza Janše. Prisutno je bilo 79 zastupnika. Ministri su već položili zakletvu pred parlamentom.

Zastupnik SLS-a Srečko Ocvirk, član koalicije, nije glasao. SLS nije dobio ministra u kadrovskom planu vlade. NSi je naknadno saopćio da Ocvirk nije mogao glasati zbog kvara na glasačkoj mašini.

"Nažalost, to je primijetio tek nakon glasanja i stoga nije tražio ponovno glasanje."

Rasprava je trajala nešto više od osam sati. Između ostalog, opozicija je kritikovala koalicioni sporazum i kandidate za ministre, koje su smatrali neprofesionalnima. Koalicija je, međutim, istakla neke od praksi odlazeće vlade koje su smatrali kontroverznim.

U poslijepodnevnim satima održana je primopredaja dužnosti između novog premijera Janše i bivšeg premijera Roberta Goloba.

"Prije svega, želio bih još jednom čestitati premijeru Janezu Janši na izboru, a i na preuzimanju odgovornosti za našu zajednicu, našu zajedničku državu, te mu poželjeti ne samo sreću, već i puno mudrosti i razboritosti", rekao je sada već bivši premijer Robert Golob prilikom primopredaje dužnosti.

Prema Golobovim riječima, Slovenija je danas sigurna i stabilna država.

"Na to smo svi mi koji smo vodili državu četiri godine najponosniji", nastavio je, dodajući da je Slovenija zajednica u kojoj je lijepo živjeti, "u kojoj se svi dobro osjećamo i koja ima svijetlu budućnost pred sobom."

"Ovo je država koja ostaje s nama. Mijenjamo vlade i na kraju naša djeca žive i nastavit će živjeti u ovoj istoj zajedničkoj državi. Danas je država u dobrom stanju i samo želim da nastavi biti u dobrom stanju kada je preuzmemo nazad. Do tada, želim premijeru sve najbolje na njegovom putu i puno sreće Sloveniji", zaključio je Golob.

Nakon primopredaje dužnosti, Janša je zahvalio bivšoj vladi na stvarima koje su dobro urađene i "malo manje" na stvarima koje su išle u pogrešnom smjeru. Dodao je da Slovenija može imati dobru budućnost ako "budemo pristojni u iskorištavanju svih potencijala i ako u tome sarađujemo".

Janša je do sada tri puta obavljao funkciju premijera, ali je samo jednom odradio puni mandat. Ovo će biti njegova četvrta vlada i prva s jasno izraženom desnom političkom orijentacijom.

