Slovačka zatvorila sve granične prelaze s Ukrajinom zbog sigurnosnih razloga Odluka dolazi u trenutku pojačanih sigurnosnih tenzija u pograničnom području

Slovačka je u srijedu oko 15 sati zatvorila sve granične prelaze s Ukrajinom iz sigurnosnih razloga, saopćila je Finansijska uprava Slovačke.

U saopćenju se navodi da se građanima preporučuje da prate aktuelne informacije i poštuju uputstva Finansijske uprave i policije, prenose lokalni mediji.

Odluka dolazi u trenutku pojačanih sigurnosnih tenzija u pograničnom području. Miroslav Bilecki, načelnik Regionalne vojne uprave Zakarpatske oblasti, izjavio je da je u toku najmasovniji ruski napad na tu regiju od početka rata između Ukrajine i Rusija, prenosi Tanjug.

Prema njegovim riječima, eksplozije su se čule u nekoliko naselja u regiji, dok su sistemi nadzora zabilježili kretanje bespilotnih letjelica.

„Sve informacije bit će naknadno objavljene. Uzbuna je i dalje na snazi. Pozivam stanovnike da ne napuštaju skloništa“, rekao je Bilecki.

Lokalni zvaničnici navode da se u pogođenim područjima i dalje čuju detonacije, dok se situacija pomno prati.