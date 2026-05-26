Skupština bh. entiteta RS usvojila deklaraciju o zatvaranju OHR-a, zatraženo ukidanje funkcije visokog predstavnika Dokument sa osam zaključaka usvojen većinom glasova, uz poziv Vijeću sigurnosti UN-a da okonča mandat OHR-a

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u utorak Deklaraciju o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika (OHR), kojom se traži prestanak funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvaranje OHR-a.

Deklaraciju, koju je predložio predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić (Ujedinjena srpska, koalicioni partner SNSD-a), podržalo je 57 poslanika od prisutnih 60.

U dokumentu, koji sadrži osam zaključaka, navodi se da Christian Schmidt u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu te da nema pravo da vrši ovlasti domaćih institucija.

Deklaracijom se zahtijeva zatvaranje OHR-a, prestanak prakse nametanja odluka i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Također se navodi da Narodna skupština Republike Srpske, kao najviši organ entiteta i strane potpisnice Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, traži od Vijeća sigurnosti UN-a da hitno usvoji rezoluciju kojom bi se okončala funkcija visokog predstavnika i zatvorio OHR.

Navodi se i da su odluke Christiana Schmidta bez pravne snage u pravnom poretku BiH te da predstavljaju “ništavne akte stranog intervencionizma”.

Narodna skupština RS-a također traži potpuno ukidanje prakse nametanja odluka i vraćanje svih nadležnosti domaćim institucijama, uz naglasak da bi eventualno međunarodno prisustvo trebalo imati isključivo savjetodavnu i koordinacionu ulogu.

