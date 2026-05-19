Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar najavila je da će se Samit procesa Brdo-Brijuni održati u Sjevernoj Makedoniji u oktobru

Sjeverna Makedonija u oktobru domaćin samita Brdo-Brijuni Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar najavila je da će se Samit procesa Brdo-Brijuni održati u Sjevernoj Makedoniji u oktobru

Sjeverna Makedonija će biti domaćin Samita procesa Brdo-Brijuni u oktobru, javlja Anadolu.

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar najavila je da će se Samit procesa Brdo-Brijuni održati u Sjevernoj Makedoniji u oktobru.

Govoreći o samitu koji je trebao biti održan na Brijunskim ostrvima, ali je otkazan zbog sporova između Srbije i Hrvatske, rekla je da je za sve važno da se samit nastavi.

"Dakle, ovo je zaista važno, i Kosovo i Srbija su ovdje. Još jednom, zaista zahvaljujem predsjedniku Sjeverne Makedonije koji će organizovati ovaj proces", dodala je Pirc Musar.

Proces Brdo-Brijuni je regionalna inicijativa koju su 2013. godine pokrenule Slovenija i Hrvatska, a uključuje i zemlje Zapadnog Balkana.

Inicijativa je dobila naziv Brdo-Brijuni proces po dvije lokacije - Brdu kod Kranja u Sloveniji i Brijunskim ostrvima u Hrvatskoj, koje su simboli pomirenja i diplomatije.