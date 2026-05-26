Plenković i Mickoski poručili da sporazum otvara novu fazu partnerstva u energetici, sigurnosti, investicijama i evropskim integracijama

Sjeverna Makedonija i Hrvatska potpisale sporazum o strateškoj saradnji Plenković i Mickoski poručili da sporazum otvara novu fazu partnerstva u energetici, sigurnosti, investicijama i evropskim integracijama

Premijeri Sjeverne Makedonije i Hrvatske Hristijan Mickoski i Andrej Plenković potpisali su u utotak u Ohridu sporazum o strateškoj saradnji između dvije vlade, koji je ocijenjen kao početak nove faze bilateralnih odnosa i okvir za produbljenu saradnju u više ključnih oblasti, javlja Anadolu.

Mickoski je primio svog hrvatskog kolegu Plenkovića, koji je u službenoj posjeti toj zemlji.

Nakon sastanka, premijeri su potpisali sporazum o strateškoj saradnji između dvije vlade, koji, kako je ocijenjeno, označava početak nove faze u bilateralnim odnosima.

Pored sporazuma o strateškoj saradnji, potpisan je i sporazum o saradnji između Ministarstva energetike, rudarstva i mineralnih resursa Makedonije i Ministarstva ekonomije Hrvatske.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare, Mickoski je naglasio da je Hrvatska bliski partner, prijateljska zemlja i saveznik u NATO-u i zemlja s kojom "dijelimo mnoge zajedničke interese, slične regionalne izazove, ali i zajedničku viziju za stabilan, siguran, razvijen i evropski Zapadni Balkan."

"Posebno nam je drago što danas našu saradnju podižemo na još viši nivo potpisivanjem Sporazuma o strateškoj saradnji između dvije vlade. Ovaj sporazum je više od diplomatskog čina. On predstavlja okvir za dugoročno partnerstvo i jasnu političku obavezu produbljivanja naših odnosa u oblastima koje su od suštinskog značaja za budućnost obje zemlje", rekao je Mickoski.

Naglasio je da će sporazum omogućiti intenzivniju saradnju u nekoliko strateških oblasti, uključujući transport, energetiku, industriju, IT sektor, zdravstvo, obrazovanje, javnu sigurnost, odbranu, sajber sigurnost i upravljanje granicama.

Prema Mickoskom, sporazum također otvara prostor za dublju saradnju između institucija, kompanija, investitora, akademske zajednice i sektora civilnog društva obje zemlje.

Mickoski je dodao da su on i Plenković razgovarali i o ekonomskim odnosima, investicijama, regionalnoj sigurnosti i aktuelnim geopolitičkim dešavanjima.

Jedna od glavnih tema razgovora bile su evropske integracije Sjeverne Makedonije.

Mickoski je ocijenio da je put ka Evropskoj uniji opterećen neviđenim blokadama, koje, prema njegovim riječima, dovode u pitanje integritet procesa.

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da je Hrvatska kredibilan i pouzdan partner i da ostaje iskreni zagovornik puta Sjeverne Makedonije ka EU.

"Podržavamo nastavak reformi i cijenimo njen doprinos euroatlantskoj sigurnosti kroz saradnju unutar NATO-a", rekao je Plenković.

Ocijenio je da je trenutna situacija nepravedna i izrazio spremnost Zagreba da pomogne u deblokiranju procesa i vođenju Sjeverne Makedonije ka članstvu u EU.

"Pozdravljamo nastavak saradnje na zaštiti prava manjina i spremnost da se Hrvati uključe u Ustav Makedonije, dok će Hrvatska nastaviti podržavati makedonsku manjinu u Hrvatskoj", dodao je Plenković.