Sirijski ambasador pri UN-u optužio Izrael za podrivanje stabilnosti i oporavka Svaki put kada govorimo o zaštiti civila, Izrael napada Sirijce i njihova sredstva za život, rekao je Ibrahim Olabi Vijeću sigurnosti

Sirijski ambasador pri Ujedinjenim nacijama u petak je optužio Izrael da ponavljanim vojnim napadima potkopava oporavak i stabilnost Sirije.

Obraćajući se Vijeću sigurnosti UN-a tokom sjednice o Siriji, ambasador Ibrahim Olabi je rekao da su izraelske vojne operacije postale glavna prepreka stabilnosti dok Sirija pokušava izaći iz godina sukoba.

"Na arapskom kažemo da se stvari poznaju po svojim suprotnostima. Nažalost, to je slučaj s Izraelom", rekao je Olabi članovima Vijeća.

"Svaki put kada govorite o oporavku, Izrael pokreće novi napad. Svaki put kada govorimo o zaštiti civila, Izrael napada Sirijce i njihova sredstva za život. Svaki put kada govorimo o stabilnosti, Izrael, svojim djelima agresije protiv Sirije, dokazuje da je najveća prepreka za postizanje stabilnosti u Siriji", rekao je.

Ambasador je također spomenuo tekuće diplomatske napore uz podršku SAD-a, navodeći da Sirija ostaje posvećena dijalogu i međunarodnim sporazumima uprkos ponovljenim napadima.

"Svaki put kada ponovo potvrdimo našu posvećenost diplomatiji posredovanoj od SAD-a, i zahvaljujemo im na njihovim naporima, vidimo da Izrael nastavlja sa svojim napadima. Svaki put kada se obavežemo na međunarodno pravo i na sporazum iz 1974. godine, Izrael ga krši. I nakon svega ove kontradikcije i jasnoće, sirijski narod pita: 'Šta će svijet učiniti'"

Uprkos tenzijama, ambasador je rekao da Sirija ulazi u novu fazu fokusiranu na oporavak i obnovu nakon godina rata.

"Danas, dok vam se obraćam, Sirija je prešla iz tragedije u priliku. Nova Sirija piše svoju priču kroz svoje građane", rekao je Olabi.

Pozvao je međunarodnu zajednicu da podrži napore Sirije umjesto nametanja vanjskih agendi.

"Pozivamo svijet da ne piše našu priču umjesto nas, nego da bude podržavajući partner u pravdi koja se ostvaruje, stabilnosti koja se jača, dostojanstvu koje se štiti i prosperitetu koji se gradi", rekao je.