Sirija i Saudijska Arabija potpisale sporazume o saradnji u oblasti transporta i logistike Memorandumi pokrivaju saradnju u sektorima željezničkog i cestovnog saobraćaja

Sirija i Saudijska Arabija potpisale su u četvrtak dva memoranduma o razumijevanju s ciljem jačanja saradnje u oblasti transporta i logistike, izvijestila je Sirijska arapska novinska agencija (SANA), prenosi Anadolu.

Sirijski ministar transporta Yarub Badr i njegov saudijski kolega Saleh bin Nasser Al-Jasser potpisali su sporazume u Damasku, prenijela je SANA.

Memorandumi su posebno fokusirani na saradnju u sektorima željezničkog i cestovnog saobraćaja, navodi se u izvještaju.

Njihov cilj je izgradnja kapaciteta, razmjena iskustava i izrada studija koje će pomoći u obnovi sirijskih cesta i željeznica, te podstaći transport i trgovinu kroz ovu zemlju, objavila je agencija.