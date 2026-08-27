Sirija i Saudijska Arabija potpisale sporazume o saradnji u oblasti transporta i logistike

Şahin Demir
27. august 2026.•Ažuriranje: 27. august 2026.
Sirija i Saudijska Arabija potpisale su u četvrtak dva memoranduma o razumijevanju s ciljem jačanja saradnje u oblasti transporta i logistike, izvijestila je Sirijska arapska novinska agencija (SANA), prenosi Anadolu.
Sirijski ministar transporta Yarub Badr i njegov saudijski kolega Saleh bin Nasser Al-Jasser potpisali su sporazume u Damasku, prenijela je SANA.
Memorandumi su posebno fokusirani na saradnju u sektorima željezničkog i cestovnog saobraćaja, navodi se u izvještaju.
Njihov cilj je izgradnja kapaciteta, razmjena iskustava i izrada studija koje će pomoći u obnovi sirijskih cesta i željeznica, te podstaći transport i trgovinu kroz ovu zemlju, objavila je agencija.