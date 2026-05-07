Sirene se oglašavaju na sjeveru Izraela nakon sumnje na infiltraciju dronova iz Libana Izraelska vojska tvrdi da je incident pod istragom nakon upozorenja u Kiryat Shmoni i okolnim područjima

Sirene su se oglasile širom sjevernog Izraela rano u četvrtak nakon što je izraelska vojska otkrila sumnjivu infiltraciju dronova iz južnog Libana, prema izraelskoj Komandi domaćeg fronta, javlja Anadolu.

Upozorenja su aktivirana u Kiryat Shmoni i okolnim područjima, dok je izraelska vojska saopćila da je incident pod istragom.

U međuvremenu, libanska grupa Hezbollah saopćila je da su njeni borci gađali izraelska vojna vozila raketama dok su se kretala od istoka Bayyada prema gradu Shamaa na jugu Libana.

U odvojenom saopćenju, grupa je navela da je u srijedu izvela 16 operacija dronovima i raketama protiv položaja izraelske vojske na jugu Libana.

Izraelski ratni avioni napali su južna predgrađa Bejruta u srijedu navečer u prvom napadu na libansku prijestolnicu od stupanja na snagu privremenog prekida vatre 17. aprila, a Izrael tvrdi da je napad bio usmjeren na komandanta Hezbollahovih Radwan snaga.

Napad je uslijedio nekoliko sati nakon što je libanski zvanični izvor rekao za Anadolu da će se treća runda pregovora između Libana i Izraela održati sljedeće sedmice.

Libanski i izraelski zvaničnici su prethodno održali dvije runde pregovora u Washingtonu, 14. i 23. aprila, u sklopu priprema za moguće mirovne pregovore.

Uprkos prekidu vatre objavljenom 17. aprila i produženom do 17. maja, izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i široko rasprostranjeno rušenje kuća u desetinama sela, što podsjeća na dugogodišnje razaranje Gaze.

Od 2. marta, u izraelskim napadima na Liban ubijeno je najmanje 2.704 ljudi, ranjeno 8.311, a raseljeno više od 1,6 miliona, što je oko petina stanovništva, prema posljednjim zvaničnim podacima.