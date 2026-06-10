Predsjednica Sjeverne Makedonije sa Samita SEECP-a u Sofiji poručila da region mora obnoviti duh saradnje, ubrzati evropske integracije i graditi konkurentnost kroz znanje, inovacije i razvoj, a ne kroz političke sukobe

Siljanovska-Davkova u Sofiji: Evropa je budućnost Balkana, vrijeme je za kraj podjela i blokada Predsjednica Sjeverne Makedonije sa Samita SEECP-a u Sofiji poručila da region mora obnoviti duh saradnje, ubrzati evropske integracije i graditi konkurentnost kroz znanje, inovacije i razvoj, a ne kroz političke sukobe

Predsjednica Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova pozvala je na oživljavanje duha regionalne saradnje i povratak principima na kojima je prije tri decenije osnovan Proces saradnje jugoistočne Evrope (SEECP), javlja Anadolu.

Iz kabineta predsjednice objavljeno je da se Siljanovska-Davkova tokom govora na Samitu SEECP-a u Sofiji osvrnula na izazove s kojima se suočava jugoistočna Evropa.

Ocijenila je da masovna emigracija mladih, starenje stanovništva, ekonomska zaostalost i pogoršanje geopolitičkih okolnosti zahtijevaju hrabro i odgovorno vođstvo, vođeno zajedničkim interesima i solidarnošću, a ne samo uskim interesima.

Prema njenim riječima, proces proširenja Evropske unije (EU) treba da se zasniva na Kopenhagenskim kriterijima, dok tempo procesa pristupanja treba da bude određen napretkom u sprovođenju reformi.

U govoru, navodi se u saopćenju, Siljanovska-Davkova je citirala bugarskog pisca Georgija Gospodinova, koji je rekao da "kada se vrata budućnosti zatvore, prošlost postaje jedina domovina".

Upozorila je na potrebu za "debalkanizacijom kroz evropeizaciju".

Sjevernomakedonska predsjednica je naglasila da je evropska integracija prirodna, geopolitička i sigurnosna nužnost, dodajući da je stabilan, prosperitetan i evropski Balkan u interesu svih zemalja u regionu, ali i same Evrope.

Siljanovska-Davkova je pozvala na regionalnu odgovornost kao garanciju za kretanje ka zajedničkoj, predvidljivoj i sigurnoj budućnosti, naglašavajući da uspjeh svake države treba posmatrati kao uspjeh cijelog regiona.

Dodala je da konkurencija među zemljama treba da se razvija u oblasti znanja, inovacija, kulture i ekonomskog razvoja, a ne kroz blokade i podjele.