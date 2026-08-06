Saudijski admiral imenovan za komandanta multinacionalne pomorske koalicije Ministarstvo odbrane najavilo naknadno objavljivanje spiska zemalja koje učestvuju u koaliciji

Saudijski kontraadmiral Abdullah bin Salem Al-Shehri imenovan je za komandanta multinacionalne pomorske koalicije za ključne regionalne pomorske rute, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije.

Komandant koalicije nadgledat će zajedničku pomorsku odbranu, koordinirati aktivnosti sa državama članicama i drugim pomorskim koalicijama te provoditi misije u skladu s poveljom koalicije, navelo je Ministarstvo putem društvenih mreža.

U saopćenju je navedeno da još zemalja završava procedure za pristupanje koaliciji, pri čemu su neke već potpisale zajedničku deklaraciju, dok se druge pripremaju da potpišu deklaraciju i povelju prije zvaničnog pristupanja kao osnivačke članice.

Koalicija je, kako je navedeno, otvorena međunarodna koalicija koja pozdravlja pristupanje svih zemalja koje su usklađene s njenim ciljevima i principima, dodajući da i dalje prima zahtjeve za članstvo.

Ministarstvo je saopćilo da će biti objavljeno dodatno saopćenje sa imenima zemalja koje su završile proceduru potpisivanja.

Koalicija će 12. i 13. augusta održati sastanak planera radi finaliziranja institucionalnog okvira i stvaranja uslova za pristupanje većeg broja zemalja, navodi se u saopćenju.

Saudijska Arabija i još 13 zemalja objavile su 30. jula osnivanje Multinacionalne pomorske odbrambene koalicije čiji je cilj zaštita slobode plovidbe, međunarodne trgovine i ruta za snabdijevanje energentima u području tjesnaca Bab el-Mandeb, Crvenog mora i Adenskog zaljeva.