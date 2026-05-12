Sastanak Prijatelja Zapadnog Balkana: Hrvatska podržava postupnu integraciju Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište EU-a

Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić-Radman kazao je danas u Bratislavi, na sastanku grupe Prijatelja Zapadnog Balkana, kako Hrvatska podržava postupnu integraciju Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište Evropske unije, uključujući pristup SEPA-i i smanjenje troškova roaminga, kako bi građani mogli osjetiti konkretne prednosti evropske integracije, javlja Anadolu.



Grlić-Radman je naglasio kako Vlada Hrvatske nastavlja snažno podržavati proširenje Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana, uz spremnost pružanja pomoći i dijeljenja svog iskustva na europskom putu.



"Istaknuto je kako su 2025. i 2026. donijele vidljiv napredak u procesu pristupanja, posebno za Crnu Goru i Albaniju, uz pozitivan zamah koji predstavlja važnu priliku za cijelu regiju", saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.



Hrvatski šef diplomatije je naglasio važnost provedbe reformi, usklađivanja s politikama i vrijednostima EU te očuvanja dobrosusjedskih odnosa. Poseban naglasak stavljen je na jačanje saobraćajne, energetske i digitalne povezanosti svih tih država, kao i na energetsku sigurnost kroz diverzifikaciju izvora i pravaca opskrbe. U tom kontekstu istaknuta je važnost projekata poput Jonsko-jadranskog plinovoda i Južne plinske interkonekcije.