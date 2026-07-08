Umanjujući značaj tenzija sa SAD-om, Sanchez je rekao da je raspoređivanje američkih trupa u Evropi suverena odluka Washingtona

Sanchez nakon Trumpovih prijetnji: Španija želi najbolje moguće odnose sa saveznicima Umanjujući značaj tenzija sa SAD-om, Sanchez je rekao da je raspoređivanje američkih trupa u Evropi suverena odluka Washingtona

Španski premijer Pedro Sanchez izjavio je u srijedu da Madrid nastoji održavati najbolje moguće odnose sa svim državama, posebno sa saveznicima poput Sjedinjenih Američkih Država, naglašavajući da su odnosi dvije zemlje opstali bez obzira na političko rukovodstvo.

Odgovarajući na pitanja o novim prijetnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa tokom konferencije za novinare posljednjeg dana samita u Ankari, Sanchez je umanjio značaj tenzija.

Kazao je da će Španija na najnovije izjave odgovoriti smireno i strpljivo, ističući da širi odnosi između dva saveznika ostaju snažni uprkos povremenim neslaganjima.

“Kada se malo udaljite od ovakvih postupaka, ono što vidite jeste da su odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Španije veoma, veoma pozitivni u društvenom, kulturnom, ekonomskom i političkom smislu“, rekao je.

“Španija je zemlja koja nastoji održavati najbolje moguće odnose sa svim državama, posebno sa savezničkim zemljama, s kojima imamo veoma učvršćene veze koje su nadilazile ideološko opredjeljenje vlada koje su decenijama upravljale Španijom ili Sjedinjenim Američkim Državama“, pojasnio je.

Sanchez je rekao da je nakon Trumpove konferencije za novinare imao neformalni razgovor s američkim predsjednikom, koji je protekao u srdačnoj atmosferi.

Govoreći o izvještajima da bi Washington mogao preispitati svoje vojno prisustvo u Evropi, Sanchez je kazao da je svaka odluka o raspoređivanju američkih trupa isključivo na američkoj vladi, jer je to njihova suverena odluka.

Dodao je da vojna saradnja dvije zemlje ostaje odlična.

“Nema apsolutno nikakvih poteškoća, naprotiv, postoji veoma pozitivna procjena i saradnja između oružanih snaga SAD-a i Španije“, rekao je.

Sanchez je također najavio da će se Španija pridružiti naprednim kopnenim snagama NATO-a u Finskoj, pokrenutim radi zaštite arktičkog regiona.