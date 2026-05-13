Samit u Pekingu: Kina pozdravlja Trumpa uz poziv na jednakost i stabilnost Primjedbe Pekinga dolaze nakon što je američki predsjednik rekao da će uputiti svoj "prvi zahtjev" kineskom kolegi da "otvori" Kinu za američko poslovanje

Kina je u srijedu saopštila da zemlja pozdravlja državnu posjetu američkog predsjednika Donalda Trumpa, uz očekivanje poštovanja i jednakosti u bilateralnim odnosima radi pružanja veće stabilnosti i izvjesnosti svijetu, prenosi Anadolu.

Diplomatija na nivou šefova država ima nezamjenjivu ulogu u pružanju strateških smjernica za kinesko-američke odnose, izjavio je novinarima glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.

"Kina pozdravlja državnu posjetu predsjednika Trumpa Kini", rekao je on, dodajući da će tokom posjete Trump i kineski predsjednik Xi Jinping razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima koja se tiču kinesko-američkih odnosa, te svjetskog mira i razvoja.

"Dvije strane će djelovati u duhu poštovanja, jednakosti i obostrane koristi, te pružiti više stabilnosti i izvjesnosti svijetu", dodao je.

Kina će biti domaćin Trumpu od srijede do petka, što je prva posjeta aktuelnog američkog predsjednika u skoro devet godina, pri čemu su sukob na Bliskom istoku, Tajvan, trgovina, carine i visoka tehnologija visoko na dnevnom redu.

Iako ga prate brojni izvršni direktori kompanija, prva dama Melania Trump ne učestvuje u posjeti.

Trump je ranije izjavio da će uputiti svoj "prvi zahtjev" Xiju da "otvori" Kinu za američko poslovanje.

"Nikada nisam vidio niti čuo za bilo kakvu ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerovatne države", napomenuo je on.