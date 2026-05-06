SAD zatvara konzulat u Peshawaru i premješta operacije u Islamabad Iako se naše fizičko prisustvo u Peshawaru mijenja, prioriteti politike administracije u Pakistanu ostaju nepokolebljivi, objavio je State Department

Američki State Department je u utorak objavio da će početi postepeno zatvaranje Generalnog konzulata SAD-a u pakistanskom gradu Peshawaru, navodeći kao razlog sigurnost osoblja i potrebu za efikasnijim korištenjem resursa, javlja Anadolu.

Ministarstvo je u navelo da će diplomatske odgovornosti za pakistansku provinciju Khyber Pakhtunkhwa biti prenesene na američku ambasadu u Islamabadu.

"Ova odluka odražava našu posvećenost sigurnosti našeg diplomatskog osoblja i efikasnom upravljanju resursima. Iako se naše fizičko prisustvo u Peshawaru mijenja, prioriteti politike administracije u Pakistanu ostaju nepokolebljivi", navodi se.

Američki zvaničnici će nastaviti saradnju s lokalnim liderima i zajednicama u Khyber Pakhtunkhwi, saopćilo je ministarstvo, dodajući da će nastaviti svoje diplomatsko prisustvo u Pakistanu putem postojećih misija u Islamabadu, Karachiju i Lahoreu kao dio širih napora za održavanje odnosa između SAD-a i Pakistana.