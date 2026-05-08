SAD tvrdi da blokira više od 70 tankera iz iranskih luka Blokira se više od 166 miliona barela iranske nafte, prema podacima Centralne komande SAD-a

Američka vojska blokira više od 70 tankera od ulaska ili izlaska iz iranskih luka, saopćila je u petak Centralna komanda SAD-a (CENTCOM), javlja Anadolu.

CENTCOM je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, objavio da komercijalni brodovi imaju kapacitet za transport više od 166 miliona barela iranske nafte, čija se vrijednost procjenjuje na "više od 13 milijardi dolara (11,10 milijardi eura)".

SAD je od 13. aprila proveo pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u Hormuškom moreuzu.

Prema podacima CENTCOM-a, misiju izvršava više od 15.000 vojnika, 200 aviona i 20 ratnih brodova.

Blokada je povećala pritisak na regionalni brodski promet i protok energije, jer sigurnosni rizici ostaju povišeni oko strateškog plovnog puta, ključne tačke za globalne pošiljke sirove nafte.

Najnoviji podaci CENTCOM-a ukazuju na to da velika količina naftnog tereta povezanog s Iranom ostaje nasukana dok sukob traje, što potencijalno povećava pritisak na izvozne prihode Teherana.

Zastoj je pojačao i zabrinutost na energetskim tržištima zbog poremećaja u opskrbi, jer rat i povezana pomorska ograničenja i dalje utječu na kretanje tankera u regiji Perzijskog zaljeva.

U međuvremenu, drugi dan zaredom, nijedan veći komercijalni brod nije prošao kroz Hormuški moreuz u petak, prema podacima o praćenju brodova koje je prikupila Anadolu.