SAD podigao optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra

Vršilac dužnosti američkog državnog tužioca Todd Blanche objavio je u srijedu da je Ministarstvo pravde SAD-a podiglo krivične optužbe protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra.

"Objavljujemo optužnicu kojom se Raul Castro i nekoliko drugih osoba terete za zavjeru s ciljem ubistva američkih državljana", rekao je Blanche tokom ceremonije odavanja počasti četvorici volontera ubijenih 1996. godine kada su kubanski avioni oborili dvije letjelice kojima je upravljala grupa kubanskih emigranata sa sjedištem u Miamiju.

"Gospodin Castro i ostali optuženi su i za dodatna krivična djela, uključujući uništenje aviona i četiri pojedinačne tačke optužnice za ubistvo", dodao je.

Sudska dokumentacija pokazuje da optužnica protiv Castra, podnesena saveznom sudu u Majamiju, uključuje jednu tačku za zavjeru radi ubistva američkih državljana, četiri tačke za ubistvo i dvije tačke za uništenje aviona.