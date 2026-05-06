SAD odobrio paket oružja za Ukrajinu u vrijednosti od 373,6 miliona dolara State Department obavijestio Kongres o mogućoj prodaji JDAM-ER kompleta Ukrajini, uključujući preko 1.500 repnih kompleta

Sjedinjene Američke Države odobrile su moguću prodaju oružja Ukrajini u vrijednosti od 373,6 miliona dolara (319,5 miliona eura) koja uključuje komplete bombi navođenih GPS-om, saopćio je u utorak State Department, javlja Anadolu.

U saopćenju je navedeno da je odobrena prodaja kompleta JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended Range) i srodne opreme Kijevu u okviru programa inostrane vojne prodaje (Foreign Military Sales).

Paket uključuje 1.200 repnih kompleta KMU-572 JDAM i 332 repna kompleta KMU-556 JDAM, zajedno sa sistemima upaljača, rezervnim dijelovima, logističkom podrškom i tehničkom dokumentacijom.

„Predložena prodaja će podržati vanjskopolitičke i nacionalne sigurnosne ciljeve Sjedinjenih Američkih Država poboljšanjem sigurnosti partnerske zemlje koja je snaga za političku stabilnost i ekonomski napredak u Evropi“, dodaje se u saopćenju.