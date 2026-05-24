SAD i Iran blizu sporazuma o 60-dnevnom prekidu vatre i ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza Predviđa se olakšanje sankcija i nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu

Sjedinjene Američke Države i Iran blizu su potpisivanja 60-dnevnog produženja prekida vatre koje bi omogućilo ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, povratak iranske prodaje nafte i stvaranje vremenskog okvira za pregovore o nuklearnom programu Teherana, prema navodima američkog zvaničnika upoznatog s nacrtom sporazuma, objavio je portal "Axios".

Predloženi sporazum, koji još nije finaliziran, mogao bi biti objavljen već u nedjelju.

Zvaničnici su, međutim, upozorili da dogovor i dalje može propasti prije potpisivanja.

Prema nacrtu memoranduma o razumijevanju, Iran bi uklonio mine iz Hormuškog moreuza i omogućio nesmetan prolaz brodova bez naplate taksi.

Zauzvrat, Washington bi ukinuo blokadu iranskih luka i izdao ograničena izuzeća od sankcija kojima bi se Teheranu omogućila slobodna prodaja nafte tokom perioda od 60 dana.

Američki zvaničnik opisao je aranžman kao olakšanje za ispunjenje obaveza, navodeći da bi ekonomske mjere bile ublažene tek nakon konkretnih koraka Irana, a ne unaprijed.

Nacrt također uključuje obaveze Irana da neće težiti nuklearnom oružju te da će pregovarati o obustavi obogaćivanja uranija i uklanjanju zaliha visoko obogaćenog uranija.

Svako šire ukidanje sankcija ili deblokada zamrznutih iranskih sredstava razmatralo bi se tokom perioda prekida vatre, ali bi se provelo samo kao dio konačnog, verifikovanog sporazuma.

Američke snage raspoređene u regionu ostale bi na svojim pozicijama tokom 60-dnevnog perioda i povukle bi se samo ako bude postignut konačan dogovor.

Sporazum je također povezan s naporima da se okonča rat između Izraela i Hezbollaha u Libanu.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno je u telefonskom razgovoru u subotu s Donaldom Trumpom izrazio zabrinutost zbog tog uslova.

Američki zvaničnik rekao je da bi Izrael i dalje imao pravo djelovati ako Hezbollah pokuša ponovno naoružavanje ili nastavi napade.

Nekoliko arapskih i muslimanskih lidera, uključujući zvaničnike Saudijske Arabije, Katara, Egipta, Turske, Pakistana i Ujedinjenih Arapskih Emirata, podržalo je diplomatske napore.

Pakistan je odigrao ključnu posredničku ulogu, a feldmaršal Asim Munir otputovao je u Teheran u pokušaju da pomogne finalizaciju dogovora.

Bijela kuća se nada da bi preostala pitanja mogla biti riješena u roku od nekoliko sati.

Međutim, američki zvaničnici navode da bi prekid vatre mogao biti prekinut ranije ako Washington ocijeni da Iran nije ozbiljan u vezi s nuklearnim pregovorima.