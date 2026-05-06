SAD i Iran blizu okvirnog memoranduma za okončanje rata i pokretanje nuklearnih pregovora Američki zvaničnici navodno smatraju da je to najbliže što su Washington i Teheran došli početnom sporazumu od početka sukoba, javlja “Axios“

Iran i Sjedinjene Američke Države približavaju se preliminarnom sporazumu za okončanje sukoba i postavljanje okvira za šire nuklearne pregovore, izvijestio je u utorak “Axios“, pozivajući se na dva američka zvaničnika i dva druga izvora upoznata s raspravama u Bijeloj kući.

Prema izvještaju, Washington je očekivao odgovor iz Teherana o nekoliko ključnih pitanja u roku od 48 sati.

Iako konačni sporazum još nije postignut, američki zvaničnici navodno smatraju da su ovi razgovori najbliže što su dvije strane došle početnom dogovoru od početka sukoba.

Predloženi memorandum proglasio bi kraj rata i uspostavio period pregovora od 30 dana za detaljniji sporazum.

Nastavak pregovora fokusirao bi se na ponovno otvaranje tranzita kroz Hormuški moreuz, ograničavanje iranskog nuklearnog programa i ukidanje američkih sankcija. Islamabad i Ženeva razmatraju se kao moguća mjesta za pregovore, navodi “Axios“.

Prema nacrtu uslova, Iran bi pristao na moratorij na obogaćivanje uranija, dok bi SAD postepeno ublažavao sankcije i oslobodio milijarde dolara zamrznutih iranskih sredstava.

Obje strane bi također ublažile ograničenja vezana za Hormuški moreuz, uključujući iranska ograničenja na brodski saobraćaj i američku pomorsku blokadu.

Trajanje moratorija na obogaćivanje ostaje neriješeno. Iran je prvobitno predložio period od pet godina, dok je SAD tražio 20 godina. Rasprave su sada navodno usmjerene na period od najmanje 12 godina, pri čemu je jedan izvor opisao 15 godina kao mogući kompromis.

Nacrt sporazuma također bi uključivao obaveze Irana da ne razvija nuklearno oružje, da se suzdrži od aktivnosti povezanih s njegovim razvojem i da prihvati proširene inspekcije, uključujući nenajavljene inspekcije inspektora Ujedinjenih nacija.

Dva izvora rekla su za “Axios““ da bi Iran također mogao pristati da ukloni svoje zalihe visoko obogaćenog uranija iz zemlje, što je korak kojem se Teheran ranije opirao.

Izvještaj naglašava da nijedan sporazum nije finaliziran.

Američki zvaničnici navodno vjeruju da je iransko rukovodstvo i dalje podijeljeno, dok su neki u Washingtonu skeptični da se čak i preliminarni dogovor može postići. “Axios“ navodi da bi SAD mogao ponovo uvesti blokadu ili nastaviti vojne operacije ako pregovori propadnu.

Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je u utorak da sveobuhvatan sporazum ne mora biti odmah završen, ali da Washington zahtijeva vjerodostojan diplomatski put i rane ustupke kako bi opravdao nastavak pregovora.

Rubio je također izrazio nesigurnost oko toga da li će iranski lideri na kraju prihvatiti sporazum.