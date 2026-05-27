SAD: Eksplozija u fabrici u državi Washington, jedna osoba poginula, devet nestalih Neke od žrtava zadobile su opekotine ili povrede uzrokovane udisanjem, a njihovo stanje varira od lakšeg do kritičnog

Najmanje jedna osoba je poginula, a devet ih se vodi kao nestalo nakon što je pukao rezervoar u fabrici kompanije "Nippon Dynawave Packaging" u Longviewu, u državi Washington, prenosi CBS News.

Zvaničnici su saopštili da je rezervoar sadržavao "bijeli liker" (white liquor), hemijsku mješavinu koja se koristi u procesu proizvodnje papirne kaše, prenosi Anadolu.

U incidentu je povrijeđeno najmanje devet osoba, uključujući i jednog vatrogasca.

Neke od žrtava zadobile su opekotine ili povrede uzrokovane udisanjem, a njihovo stanje varira od lakšeg do kritičnog.

Vatrogasna služba Longviewa saopštila je da je urušeni rezervoar i dalje nestabilan i da još uvijek sadrži tekućinu, što stvara opasne uslove za spasilačke ekipe. Zbog tih sigurnosnih rizika, napori potrage i oporavka obustavljeni su tokom noći, a očekivalo se da će biti nastavljeni u srijedu.

Pacijenti su prevezeni u bolnice u Longviewu i Vancouveru. Medicinski centar "PeaceHealth St. John" saopštio je da je primio devet pacijenata, uključujući jednu osobu koja je preminula i šest drugih čije je stanje ocijenjeno kao stabilno. Povrijeđeni vatrogasac je zbrinut i pušten na kućno liječenje.

Guverner Washingtona Bob Ferguson izrazio je saučešće žrtvama, njihovim porodicama i pripadnicima hitnih službi. Također je naveo da su na lice mjesta upućeni spasioci iz državnog Odjela za ekologiju. Zvaničnici su kazali da nema neposredne prijetnje za okolnu zajednicu, ali su pozvali građane da izbjegavaju to područje.

"Bijeli liker" se koristi u proizvodnji papira i sadrži hemikalije kao što su natrijum-hidroksid, natrijum-sulfid i dinatrijum-karbonat. Zvaničnici su prvobitno iznijeli manju procjenu veličine rezervoara, ali su kasnije saopštili da je on sadržavao oko 900.000 galona (oko 3,4 miliona litara) ove hemijske mješavine.

"Nippon Dynawave Packaging", podružnica kompanije "Nippon Paper Group" sa sjedištem u Japanu, upravlja pogonom u Longviewu koji proizvodi ambalažni karton i proizvode od celuloze koji se koriste u artiklima kao što su kartoni za mlijeko, posude za hranu, maramice, papir za štampanje, čaše i tanjiri. Fabrika zapošljava oko 1.000 ljudi i nalazi se u industrijskoj zoni koju dijeli s drugim preduzećima za proizvodnju drvne građe, papira i hemikalija.

Državni zapisi pokazuju da je kompanija kažnjena za tri prekršaja u vezi sa zdravljem i sigurnošću od 2021. godine. Još dvije sigurnosne pritužbe podnesene su ranije ove godine, ali su državni zvaničnici rekli da one nisu povezane s rezervoarom koji je pukao.