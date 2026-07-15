Američka vojska ostaje na oprezu i spremna je osigurati potpuno provođenje mjera, saopćila Centralna komanda SAD-a

SAD: Dva trgovačka broda preusmjerena nakon obnove pomorske blokade Irana Američka vojska ostaje na oprezu i spremna je osigurati potpuno provođenje mjera, saopćila Centralna komanda SAD-a

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopćila je u srijedu da su američke snage preusmjerile dva trgovačka broda otkako je u utorak obnovljena pomorska blokada Irana.

“Od ponovnog uvođenja pomorske blokade iranskih luka prije 17 sati, američke snage preusmjerile su dva trgovačka broda koja su pokušala probiti blokadu“, naveo je CENTCOM u objavi na društvenim mrežama.

“Američka vojska ostaje na oprezu i spremna je osigurati potpuno provođenje mjera“, dodaje se u saopćenju.

Objava je uslijedila nakon što je CENTCOM u utorak pokrenuo nove napade na ciljeve u Iranu, za koje je vojska navela da imaju za cilj smanjenje sposobnosti koje Iran koristi za napade na komercijalni brodski saobraćaj u Hormuškom moreuzu.

Komandant CENTCOM-a, admiral Brad Cooper optužio je Iran da namjerno gađa civile i trgovačke brodove širom Bliskog istoka.

“Tokom proteklih sedam dana Iran je namjerno gađao civile širom regije napadima na sedam trgovačkih brodova, pri čemu je gotovo desetak članova civilnih posada poginulo, nestalo ili je ranjeno“, rekao je Cooper u utorak.

Predsjednik Donald Trump izjavio je da će se američki napadi nastaviti i narednih dana, upozorivši da će SAD od naredne sedmice početi gađati elektrane i mostove ukoliko se Teheran ne vrati za pregovarački sto.