Rutte: SAD razočaran evropskim odgovorom na Bliski istok, Evropa "shvatila poruku"

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je u ponedjeljak da postoji "izvjesno razočarenje" na strani SAD-a u vezi s odgovorom Evrope na nedavna dešavanja na Bliskom istoku, ali je naglasio da su evropski lideri "čuli poruku" i pojačavaju svoje napore, javlja Anadolu.

Govoreći novinarima na sastanku Evropske političke zajednice u armenskoj prijestolnici Jerevanu, generalni sekretar NATO-a priznao je zabrinutost u Washingtonu zbog reakcije Evrope na oružani sukob u koji su uključeni Izrael, Iran i SAD.

"Kao što znate, kao što znamo, postoji određeno razočarenje na strani SAD-a kada je u pitanju evropska reakcija na ono što se sada dešava na Bliskom istoku i kampanju Izraela i SAD-a protiv Irana", rekao je Rutte.

Međutim, podvukao je da evropske zemlje reaguju povećanjem logističke i vojne podrške u skladu s očekivanjima SAD-a.

"Ono što čujem iz svih mojih kontakata s evropskim liderima je da su evropski lideri shvatili poruku, čuli su poruku SAD-a glasno i jasno", rekao je.

Rutte je napomenuo da nekoliko evropskih zemalja sada provodi bilateralne sporazume vezane za korištenje baza i logističke podrške, uključujući Crnu Goru, Hrvatsku, Rumuniju, Portugal, Grčku, Italiju, Veliku Britaniju, Francusku i Njemačku.

"Vidim da sve više evropskih zemalja unaprijed postavlja osnovnu logističku i drugu podršku, na primjer, lovce na mine i lovce na mine blizu ratišta kako bi za sljedeću fazu bili spremni", dodao je Rutte.

Na pitanja o mogućem smanjenju broja američkih trupa u Njemačkoj, Rutte je izbjegao dati detalje, ali je ponovio da šire zabrinutosti SAD-a nisu ograničene na jednu zemlju, naglašavajući umjesto toga cjelokupni odgovor Evrope.

Ove primjedbe su uslijedile nakon što je Pentagon najavio smanjenje prisustva američkih trupa u Njemačkoj, najvećem američkom vojnom centru u Evropi, usred rastućih tenzija između Washingtona i njegovih evropskih saveznika zbog rata u Iranu i tarifa.

Portparol Pentagona rekao je da će oko 5.000 vojnika biti povučeno iz Njemačke nakon naređenja američkog ministra odbrane.