Ruski zvaničnik: Potrebni su mjeseci za rebalansiranje globalnog tržišta nafte nakon blokade Hormuza

Ruski zamjenik premijera Aleksandar Novak izjavio je u nedjelju da očekuje da će trebati nekoliko mjeseci da se tržište nafte oporavi na prethodni nivo, čak i ako se Hormuški moreuz ponovo otvori, javlja Anadolu.

U intervjuu za rusku radiodifuznu kompaniju VGTRK, Novak je rekao da je kriza na Bliskom istoku dovela do velikog globalnog nedostatka energetskih resursa koji neće biti lako prevazići u kratkom vremenskom periodu.

"Kriza je vrlo duboka - vrlo veliki broj barela nafte nije stigao na tržište tokom ovog perioda, a veliki broj brodova se akumulirao u Hormuškom moreuzu. Stoga će, naravno, trebati neko vrijeme da se rebalansira i oporavi na prethodni nivo. Po našem mišljenju, to će biti nekoliko mjeseci", rekao je Novak.

Od rata između SAD-a i Izraela 28. februara, Teheran je zadržao kontrolu nad Hormuškim moreuzom, što je ugrozilo globalne zalihe energije, uglavnom širom Azije. Rat je trenutno na čekanju, a napori za trajno okončanje sukoba su u toku.