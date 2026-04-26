Ruski zvaničnik: Potrebni su mjeseci za rebalansiranje globalnog tržišta nafte nakon blokade Hormuza

Elena Teslova
26 April 2026•Ažuriranje: 26 April 2026
Ruski zamjenik premijera Aleksandar Novak izjavio je u nedjelju da očekuje da će trebati nekoliko mjeseci da se tržište nafte oporavi na prethodni nivo, čak i ako se Hormuški moreuz ponovo otvori, javlja Anadolu.
U intervjuu za rusku radiodifuznu kompaniju VGTRK, Novak je rekao da je kriza na Bliskom istoku dovela do velikog globalnog nedostatka energetskih resursa koji neće biti lako prevazići u kratkom vremenskom periodu.
"Kriza je vrlo duboka - vrlo veliki broj barela nafte nije stigao na tržište tokom ovog perioda, a veliki broj brodova se akumulirao u Hormuškom moreuzu. Stoga će, naravno, trebati neko vrijeme da se rebalansira i oporavi na prethodni nivo. Po našem mišljenju, to će biti nekoliko mjeseci", rekao je Novak.
Od rata između SAD-a i Izraela 28. februara, Teheran je zadržao kontrolu nad Hormuškim moreuzom, što je ugrozilo globalne zalihe energije, uglavnom širom Azije. Rat je trenutno na čekanju, a napori za trajno okončanje sukoba su u toku.