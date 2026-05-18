Ruski napad dronovima na Ukrajinu: Jedna osoba poginula, desetine povrijeđenih Generalštab Ukrajine optužuje Rusiju za lansiranje više od 520 dronova tokom noći

Jedna osoba je poginula, a 37 ih je povrijeđeno u Ukrajini nakon masovnih napada ruskih bespilotnih letjelica, objavili su u ponedjeljak ukrajinski zvaničnici, prenosi Anadolu.

Ukrajinski Generalštab naveo je na Telegramu da je Rusija lansirala 524 bespilotne letjelice i 22 projektila, uglavnom ciljajući grad Dnipro i Dnjepropetrovsku regiju, kao i Odešku, Černihivsku i Zaporošku regiju.

Vlasti su saopštile da su sistemi protuzračne odbrane oborili 503 drona različitih tipova i četiri krstareće rakete Iskander-K.

Guverner Hersona Oleksandr Prokudin naveo je na Telegramu da je jedna osoba poginula, a devet drugih povrijeđeno tokom protekla 24 sata kada su ruske snage pogodile društvenu infrastrukturu i stambena područja širom ove regije.

U Dnjepropetrovskoj regiji, 26 osoba je povrijeđeno u ruskim napadima na šest okruga u kojima su korišteni projektili, dronovi, artiljerija i aviobombe, naveo je regionalni guverner Oleksandr Hanzha na Telegramu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je ruski napad na Dnipro i okolnu regiju trajao više od šest sati.

"Raketni udar oštetio je stambeni blok, dok je druga civilna infrastruktura također teško pogođena. Napad je bio usmjeren i na energetske objekte i stambene zgrade širom regije", rekao je on, dodajući da je razaranje zabilježeno u ukupno osam regija.

Serhiy Lysak, načelnik Gradske vojne uprave Odese, naveo je na Telegramu da su dvije osobe povrijeđene te da su oštećene stambene zgrade, kao i jedan licej i vrtić.

U međuvremenu, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je na Telegramu da su njegove snage tokom noći oborile 50 dronova iznad Belgorodske, Voronješke, Kurske, Orlovske, Rostovske i Tulske regije, kao i iznad Krasnodarskog kraja, anektiranog Krima i Azovskog mora.

Ministarstvo je dodalo da su njegove snage izvele masovni udar koristeći precizno oružje kopnenog i morskog baziranja i jurišne dronove na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i na naftno-energetsku, transportnu i lučku infrastrukturu koju koriste ukrajinske trupe, pored vojnih aerodroma.

"Cilj udara je postignut. Svi zacrtani ciljevi su pogođeni", navodi se u saopštenju.

Nezavisna provjera ovih tvrdnji i dalje je otežana zbog rata koji u toku.