Poljski sud osudio je Igora R. na 7 godina, suprugu Irinu R. na tri godine zbog špijunaže u ime Rusije

Ruski bračni par uhapšen u Poljskoj zbog sumnje na špijunažu Poljski sud osudio je Igora R. na 7 godina, suprugu Irinu R. na tri godine zbog špijunaže u ime Rusije

Poljski sud je u četvrtak osudio ruski par na zatvorske kazne zbog špijunaže u ime Rusije, javlja Anadolu.

Okružni sud u Sosnowiecu osudio je Igora R. na sedam godina zatvora, a njegovu suprugu Irinu R. na tri godine nakon što ih je proglasio krivima za obavještajne aktivnosti za Rusku Federaciju. Igor R. se suočio i s dodatnim optužbama povezanim s planom eksploziva.

Prema riječima tužilaca, Igor R. je sarađivao s ruskom Federalnom sigurnosnom službom (FSB) između februara i augusta 2022. godine, prikupljajući informacije o ruskim opozicionim aktivistima koji žive u Poljskoj i pojedincima i institucijama koje im pomažu.

Istražitelji su rekli da su informacije prenesene putem šifriranih uređaja za pohranu podataka preko njegove supruge prije nego što su proslijeđene ruskoj obavještajnoj službi.

Igor R. je također optužen za učešće u odvojenoj operaciji slanja paketa koji je sadržavao eksploziv na bazi nitroglicerina i detonatore vojne klase putem kurirske mreže, što je dio onoga što su tužioci opisali kao širu sabotažnu zavjeru usmjerenu na evropsku logističku infrastrukturu.

Slučaj je dio širih napora Poljske da razbije ruske špijunske i sabotažne mreže od pune ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Poljske vlasti kažu da su otkrile više obavještajnih ćelija, sabotažnih grupa i operacija utjecaja, istovremeno jačajući saradnju između tužilaca, Agencije za unutrašnju sigurnost (ABW) i evropskih partnera.

Varšava je više puta upozoravala da se Rusija prebacila s tradicionalnog prikupljanja obavještajnih podataka na takozvane hibridne operacije, uključujući sajber napade, podmetanje požara, sabotažu i pokušaje regrutiranja stranih državljana ili migranata za tajne aktivnosti.