Potpredsjednik vlade Novak rekao da će Moskva u julu početi uvoziti naftne derivate kako bi stabilizirala domaće tržište goriva

Rusija zabranila izvoz dizela usljed pojačanih ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu Potpredsjednik vlade Novak rekao da će Moskva u julu početi uvoziti naftne derivate kako bi stabilizirala domaće tržište goriva

Rusija je u srijedu uvela zabranu izvoza dizelskog goriva kako bi povećala snabdijevanje domaćeg tržišta, izjavio je potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak.

Govoreći na sjednici vlade s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Novak je rekao da će Moskva u julu početi uvoziti naftne derivate kako bi stabilizirala tržište goriva u zemlji.

“Također ćemo u julu početi uvoziti naftne derivate i povećati obim proizvodnje nabavkom naftnih derivata niže ekološke klase“, rekao je.

Kazao je da se tržište goriva u zemlji djelimično stabiliziralo, ali da i dalje ostaje izazovno.

Zbog nedavnih ukrajinskih napada dronovima na ruske rafinerije nafte, nekoliko postrojenja obustavilo je rad radi održavanja, što je navelo Moskvu da povremeno uvodi ograničenja s ciljem stabilizacije domaćeg tržišta goriva.

Početkom juna Rusija je uvela privremenu zabranu izvoza avionskog goriva do 30. novembra kako bi pomogla održavanju stabilnosti domaćeg tržišta goriva.

Generalštab Ukrajine saopćio je prošlog mjeseca da je ukrajinska vojska između januara i juna pogodila 16 velikih ruskih rafinerija nafte i terminala za gorivo, onesposobivši više od 30 posto ruskih kapaciteta za preradu nafte.

Putin je priznao da su ukrajinski napadi na rusku energetsku infrastrukturu doprinijeli nestašicama goriva, ali je insistirao da situacija ostaje pod kontrolom.

“Trenutno bilježimo određeni nedostatak, ali on nije kritičan“, rekao je Putin, dodajući da se oštećena energetska postrojenja brzo obnavljaju.

Krajem juna glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija planira kupovati gas iz inostranstva kako bi stabilizirala domaće tržište, što je rijedak potez za zemlju koja je velike količine energenata uvozila samo tokom 1990-ih godina nakon raspada Sovjetskog Saveza.