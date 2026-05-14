Rusija tvrdi da je zauzela još jedno ukrajinsko naselje

Riyaz Khaliq Khaliq
14 Maj 2026•Ažuriranje: 14 Maj 2026
Rusko Ministarstvo odbrane ustvrdilo je u četvrtak da su ruske snage preuzele kontrolu nad naseljem Mikolajivka u ukrajinskoj regiji Donjeck, prenosi Anadolu.
Ministarstvo je u saopćenju navelo da je operaciju provela Južna grupa snaga.
Osim toga, ruske zračne snage su, koristeći hipersonične raketne sisteme "Kindžal", izvršile udare na objekte ukrajinske odbrambene industrije i vojne aerodrome, navodi se u saopćenju.
"Ruske trupe su tokom protekla 24 sata također pogodile mjesta za sklapanje, skladištenje i lansiranje bespilotnih letjelica ukrajinskih oružanih snaga", navodi se.
Dodaje se da su ukrajinski zračni napadi odbijeni i da su ruski sistemi protivzračne odbrane u istom periodu oborili projektil HIMARS i 390 dronova fiksno-krilnog tipa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je na Telegramu da je Rusija tokom noći izvela jedan od svojih najvećih zračnih napada, koristeći rakete i približno 1.560 dronova.