Rusija tvrdi da je zauzela još jedno naselje u istočnoj Ukrajini

Kanyshai Butun
03. juli 2026.•Ažuriranje: 03. juli 2026.
Rusija je u petak ustvrdila da su njene trupe zauzele još jedno ukrajinsko naselje.
U saopštenju na Telegramu, rusko Ministarstvo odbrane navelo je da je selo Oleksandrivka u istočnoj ukrajinskoj regiji Dnipropetrovsk prešlo pod kontrolu Moskve.
Ukupno 11 naselja zauzele su ruske trupe tokom protekle sedmice, dodalo je Ministarstvo.
Ukrajinske vlasti još uvijek nisu komentarisale ove najnovije tvrdnje, dok nezavisna verifikacija ostaje teška zbog sukoba koji je u toku.