Ministarstvo odbrane navodi da je selo Oleksandrivka u Dnipropetrovskoj regiji prešlo pod kontrolu Rusije

Rusija tvrdi da je zauzela još jedno naselje u istočnoj Ukrajini Ministarstvo odbrane navodi da je selo Oleksandrivka u Dnipropetrovskoj regiji prešlo pod kontrolu Rusije

Rusija je u petak ustvrdila da su njene trupe zauzele još jedno ukrajinsko naselje.

U saopštenju na Telegramu, rusko Ministarstvo odbrane navelo je da je selo Oleksandrivka u istočnoj ukrajinskoj regiji Dnipropetrovsk prešlo pod kontrolu Moskve.

Ukupno 11 naselja zauzele su ruske trupe tokom protekle sedmice, dodalo je Ministarstvo.

Ukrajinske vlasti još uvijek nisu komentarisale ove najnovije tvrdnje, dok nezavisna verifikacija ostaje teška zbog sukoba koji je u toku.