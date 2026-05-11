Rusija tvrdi da je od 8. maja zabilježila 23.802 ukrajinska kršenja primirja

Ukrajina tvrdi da je u protekla 24 sata zabilježeno 180 sukoba

Rusija je u ponedjeljak optužila Ukrajinu za kršenje primirja, tvrdeći da je od 8. maja zabilježila 23.802 kršenja.

U saopćenju na Telegramu, rusko Ministarstvo odbrane navelo je da su ukrajinske snage izvele 12 napada i ispalile 767 granata na ruske položaje koristeći višecjevne bacačke raketne sisteme, artiljeriju i minobacače, dok su u protekla 24 sata izvele i 6.905 napada dronovima u kojima su povrijeđene dvije osobe.

Ministarstvo je saopćilo da su ruske snage odgovorile "na isti način", ciljajući položaje ukrajinskih višecjevnih bacačkih raketnih sistema, artiljeriju i minobacače, kao i komandna mjesta i mjesta za lansiranje dronova.

Dodali su da će ruske trupe u zoni "specijalne vojne operacije" nastaviti da poštuju primirje, ostajući na prethodno "zauzetim položajima".

U međuvremenu, Ukrajina tvrdi da je u protekla 24 sata zabilježeno 180 borbenih sukoba.



"Tokom proteklog dana, avijacija, raketne trupe i artiljerija Odbrambenih snaga pogodile su jedan komandni punkt i četiri neprijateljska artiljerijska sistema", dodali su.

Dok je Rusija prvobitno najavila prekid vatre za 8. i 9. maj povodom Dana pobjede, američki predsjednik Donald Trump kasnije je predložio produženje trodnevnog primirja do 11. maja, što su obje strane prihvatile.