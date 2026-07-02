Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kaže da je Rusija bila primorana da planira dodatne mjere kako bi osigurala vlastitu sigurnost

Rusija kaže da Evropa eskalira tenzije militarizacijom, najavljuje poduzimanje dodatnih sigurnosnih mjera Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kaže da je Rusija bila primorana da planira dodatne mjere kako bi osigurala vlastitu sigurnost

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u četvrtak da Evropa eskalira tenzije vodeći se militarizacijom i konfrontacijom sa Rusijom.

Govoreći na brifingu za novinare u Moskvi, on je rekao da je Rusija primorana da planira dodatne mjere kako bi osigurala sopstvenu sigurnost.

"Nema sumnje da se dešava eskalacija od strane Evrope. Kako EU razvija svoj odbrambeni identitet, ona je krenula putem militarizacije i posvetila se konfrontaciji sa Ruskom Federacijom", rekao je on.

"Ne možemo zatvarati oči pred ovim. Ovaj faktor dodatno pogoršava ionako pojačane tenzije na evropskom kontinentu i tjera nas da planiramo dodatne mjere kako bismo osigurali vlastitu sigurnost."

Peskov je rekao da u Rusiji postoje različita gledišta, uključujući među akademcima, o tome kako najbolje garantovati sigurnost zemlje, od "odlučnijih" do "suzdržanijih" pristupa.

"Ali jedno ne treba sumnjati, pouzdana sigurnost Ruske Federacije i njeni nacionalni interesi će u svakom slučaju biti zagarantovani", naglasio je on.

Komentarišući komentare visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaje Kallas kojima se poziva na pojačani pritisak na Rusiju kroz dodatne sankcije, Peskov je rekao da će Moskva nastaviti da slijjedi svoje ciljeve u Ukrajini.

„Rusija će nastaviti da pojačava pritisak na režim u Kijevu kako bi ostvarila ciljeve koji su postavljeni“, rekao je on.

Osvrćući se na situaciju na Bliskom istoku, Peskov je rekao da će zamjenik predsedavajućeg Savjeta bezbjednosti Dmitrij Medvedev predstavljati Rusiju na ceremoniji sahrane iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija.

O energetskoj saradnji sa Kinom, Peskov je rekao da Kremlj nema informacije o tome da li će sporazumi o predloženom gasovodu Snaga Sibira 2 biti finalizovani tokom Istočnog ekonomskog foruma.

"Ovo je korporativni proces", rekao je on, dodajući da će se razgovori nastaviti nakon nedavne posjete predsjednika Vladimira Putina Kini, ali da je prerano govoriti da li će na forumu biti postignut konačni dogovor.

Upitan o medijskim izvještajima koji sugeriraju da bi Ukrajina mogla održati predsjedničke izbore, Peskov je rekao da ih je vidio, ali nije čuo nikakvu zvaničnu potvrdu.

"Ne bismo željeli komentarisati informacije u stilu 'navodno'", rekao je on. “Vidjeli smo medijske izvještaje da se izbori ne isključuju i da se održavaju određeni sastanci o ovom pitanju. Ali nismo čuli nikakve zvanične izjave”.

Također je ponovio stav Moskve da je legitimitet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dalje pod znakom pitanja. „Vrijedi se podsjetiti i na riječi predsjednika Putina da je legitimitet Zelenskog ozbiljno doveden u pitanje sa pravne tačke gledišta“, rekao je Peskov.