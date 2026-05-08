Zelenski tvrdi da je Moskva izvela više od 850 napada dronovima, dok Rusija kaže da je uzvratila istom mjerom

Rusija i Ukrajina se međusobno optužuju za kršenje primirja na Dan pobjede Zelenski tvrdi da je Moskva izvela više od 850 napada dronovima, dok Rusija kaže da je uzvratila istom mjerom

Rusija i Ukrajina su se u petak međusobno optužile za kršenje dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila povodom Dana pobjede, 9. maja, javlja Anadolu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdio je da je Rusija izvela više od 850 napada dronovima, dok je rusko Ministarstvo odbrane saopćilo da je uzvratilo istom mjerom na kršenja primirja.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdilo je na Telegramu da su njegove snage "potpuno prekinule borbene operacije" od stupanja na snagu primirja u ponoć u četvrtak.

"Uprkos proglašenju primirja, ukrajinske oružane snage nastavile su napadati položaje ruskih trupa, kao i civilne ciljeve u pograničnim područjima Belgorodske i Kurske oblasti, koristeći dronove i artiljeriju", saopćilo je ministarstvo.

Ministarstvo je tvrdilo da je Kijev izveo 153 napada koristeći artiljeriju, višecijevne raketne sisteme, minobacače i tenkove, te pokrenuo 887 udara koristeći bespilotne letjelice.

Prema Moskvi, "zabilježeno je ukupno 1.365 kršenja prekida vatre" u "zoni specijalnih vojnih operacija", dodajući da su izvan zone jedinice protivzračne odbrane oborile 396 oružja za napad iz zraka.

U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdio je da je Rusija pokrenula više od 850 napada dronovima i više od 140 udara, naglašavajući da će Kijev "i danas odgovoriti istom mjerom".

"Sve ovo jasno pokazuje da sa ruske strane nije bilo ni simboličnog pokušaja prekida vatre na frontu", napisao je Zelenski na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Kao što smo to učinili u protekla 24 sata, Ukrajina će i danas odgovoriti istom mjerom", dodao je, naglašavajući da će Kijev braniti svoju poziciju i živote ljudi.

Tokom noći, ruske snage su izvele deset napada, većinom u sektoru Slavjanska, rekao je Zelenski.

"Rusija mora okončati svoj rat, a svi će to zaista vidjeti kada počne kretanje ka miru", rekao je Zelenski.

Podijelio je i snimak požara u onome što tvrdi da je postrojenje naftnog sektora u Jaroslavlju, više od 700 kilometara od ukrajinske granice, rekavši da je postrojenje "bilo od velikog značaja za finansiranje ruskog rata.

"Zahvaljujem Oružanim snagama Ukrajine i našoj vojnoj obavještajnoj službi na ovoj manifestaciji pravde", napisao je na X-u.

Nezavisna provjera tvrdnji je otežana zbog rata koji je u toku.

U ponedjeljak je rusko Ministarstvo odbrane objavilo da će primijeniti primirje 8. i 9. maja za proslavu Dana pobjede, nadajući se da će Ukrajina slijediti njihov primjer.

Kasnije tog dana, Zelenski je rekao da će Kijev poštovati vlastito jednostrano primirje počevši od ponoći u utorak.