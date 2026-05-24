Rubio tvrdi da je postignut napredak oko okvira za otvaranje Hormuškog moreuza bez naplate O okviru se razgovaralo sa zaljevskim zemljama i on će zahtijevati puno iransko prihvatanje, a potom i poštivanje, rekao je američki državni sekretar

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u nedjelju da je postignut napredak na okviru za otvaranje Hormuškog moreuza bez naplate, ali da će to zahtijevati puno iransko prihvatanje, a potom i poštivanje.

"Postignut je određeni napredak, značajan napredak, iako ne konačan napredak", rekao je Rubio novinarima u indijskoj prijestonici New Delhiju, govoreći o tekućim indirektnim pregovorima između SAD-a i Irana, koje posreduje Pakistan.

Govoreći o Hormuškom moreuzu, Rubio je rekao da je to međunarodni plovni put i da nije u posjedu Irana.

Naglašavajući diplomatsko rješenje, Rubio je rekao da je SAD napravio određeni napredak tokom posljednjih 48 sati radeći s partnerima u zaljevskom regionu na okviru.

Taj okvir bi, dodao je, mogao na kraju, ako uspije, ostaviti ne samo potpuno otvorene moreuze bez naplate, već i riješiti neka od ključnih pitanja koja su u prošlosti bila temelj iranskih ambicija za nuklearnim oružjem.

"Očigledno, to će zahtijevati puno iransko prihvatanje, a potom i poštivanje, i zahtijevat će budući rad na pregovaranju detalja", dodao je.

Američki predsjednik Donald Trump održao je u subotu navečer telefonski razgovor s regionalnim liderima kako bi razgovarali o tekućim indirektnim pregovorima s Iranom. Prema njegovim riječima, sporazum je uglavnom ispregovaran i čeka finalizaciju.

"Krajnji cilj je da Iran nikada ne može imati nuklearno oružje. Iran nikada ne može posjedovati nuklearno oružje", rekao je Rubio.

Kazao je da je iranski nuklearni program vrlo tehničko pitanje, koje će vjerovatno morati biti rješavano tokom određenog vremenskog perioda.

"Preferencija SAD-a jeste da se ovo riješi diplomatskim putem, i to je ono što ovdje nastojimo uraditi. Mislim da smo postigli određeni napredak. Uvijek sam oprezan kada to kažem jer se možete složiti oko stvari na papiru", rekao je Rubio u New Delhiju.

"Ali mislim da možda postoji mogućnost da tokom narednih nekoliko sati svijet dobije dobre vijesti, barem kada je riječ o moreuzima. Postignut je značajan napredak, iako ne konačan napredak", dodao je.