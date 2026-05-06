Rubio: SAD pokušava "spasiti" 23.000 civila "zarobljenih unutar" Zaljeva Cilj je, iskreno, spasiti gotovo 23.000 civila iz 87 različitih zemalja koji su zarobljeni unutar Zaljeva i ostavljeni da umru, kazao je državni sekretar Marco Rubio

SAD nastoji "spasiti" hiljade civila koji su "zarobljeni" u Zaljevu usred zastoja u ratu s Iranom, izjavio je u utorak državni sekretar Marco Rubio, javlja Anadolu.

Predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je u nedjelju ono što on i njegovi visoki zvaničnici nazivaju "Projekt sloboda", obećavajući da će pratiti brodove kroz Hormuški moreuz uprkos iranskom insistiranju da svaki tranzit kroz kritični plovni put zahtijeva njegovo prethodno odobrenje.

"Cilj je, iskreno, spasiti gotovo 23.000 civila iz 87 različitih zemalja koji su zarobljeni unutar Zaljeva i ostavljeni da umru u Perzijskom zaljevu od strane ovog iranskog režima", rekao je novinarima u Bijeloj kući.

"Već više od dva mjeseca, ovi nevini mornari i članovi komercijalnih posada su nasukani na moru jer Iran provodi nešto što nije samo kriminalno. Kriminalno je, sigurno, ali je očajnički i destruktivno, ova blokada Hormuškog moreuza", dodao je.

Američki diplomata rekao je da je američka vojska u procesu raspoređivanja dodatnih sredstava u regiju kako bi "proširila ovaj odbrambeni kišobran nad komercijalnim brodovima".

Međutim, tvrdio je da je američka operacija "odbrambena", rekavši: "Ako se na ove brodove ne puca i ako se na nas ne puca, mi ne pucamo."

"Ali ako se na nas puca, odgovorit ćemo i odgovorit ćemo smrtonosnom efikasnošću", rekao je.

Američke snage su do sada uništile sedam iranskih brodova za brzi napad "koji nisu poslušali naša upozorenja", prema Rubiu.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana i poremećaje u Hormuškom moreuzu.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.

Od 13. aprila, SAD je proveo pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski promet u strateškom plovnom putu.

Rubio je ponovio kontinuirana upozorenja SAD-a preduzećima širom svijeta da poštuju sankcije Washingtona Iranu i izbjegavaju bilo kakve radnje koje bi mogle pomoći Teheranu da izbjegne ekonomske kazne. Svaki entitet koji odbije da se pridržava "suočit će se sa sekundarnim sankcijama i gubitkom pristupa američkom finansijskom sistemu", rekao je.