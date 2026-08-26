Rubio rekao saveznicima da SAD prelazi s napada na sankcije protiv Irana Trumpova administracija također planira prevesti što je moguće više iranske nafte kroz Hormuški moreuz, navodi "Axios"

Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je ministrima vanjskih poslova nekoliko savezničkih zemalja da Washington zasad ne očekuje pokretanje novih napada na Iran, što ukazuje na preusmjeravanje fokusa na ekonomski i pomorski pritisak, objavio je u utorak "Axios".

Pozivajući se na jednog američkog zvaničnika i drugi izvor upoznat sa situacijom, "Axios" je objavio da je Rubio navodno iznio trenutnu strategiju Trumpove administracije prema Iranu tokom nedavnih telefonskih razgovora sa stranim kolegama, rekavši da će fokus umjesto toga biti na povećanju ekonomskog pritiska putem američke pomorske blokade i nove inicijative sankcija koju je najavilo Ministarstvo finansija.

Administracija također planira prevesti što je moguće više iranske nafte kroz Hormuški moreuz i plasirati je na globalna energetska tržišta, navodi se u izvještaju.

Jedan američki zvaničnik rekao je za "Axios" da je Rubio jasno stavio do znanja da Washington ne planira povratak velikim borbenim operacijama, iako nije isključio vojne napade ako Iran prvi napadne.

Drugi američki zvaničnik opisao je uklanjanje mina iz Hormuškog moreuza koje provodi američka mornarica kao potencijalnu prekretnicu u sukobu, tvrdeći da je time u velikoj mjeri neutraliziran jedan od glavnih izvora iranskog utjecaja.

Prema "Axiosu", jedan američki zvaničnik rekao je da bi trenutni pristup mogao ostati na snazi do nakon izbora za američki Kongres na sredini predsjedničkog mandata, nakon čega bi obnovljena vojna kampanja ponovo mogla postati opcija.

Ranije u utorak, iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi odbacio je izvještaje da su američke snage očistile mine u plovnom putu ili da se pripremaju poslati brodove za uklanjanje mina u to područje.

"Ako SAD tvrde da su mine u potpunosti uklonjene, zašto američki brod ne prođe", rekao je Gharibabadi.



​​​​​​​"Ako su ih uklonili, zašto ne prolaze? Niko osim Irana ne zna lokaciju tih mina."

Upozorio je da bi američki brodovi za uklanjanje mina koji uđu u to područje bili smatrani metama.

"Ako američki brodovi za uklanjanje mina uđu u regiju, postat će naše mete", rekao je Gharibabadi, dodajući da su komentari američkog predsjednika Donalda Trumpa o uklanjanju mina imali za cilj samo smirivanje tržišta.