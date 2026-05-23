Rubio potvrdio da je postignut određeni napredak u pregovorima s Iranom Iran nikada ne može imati nuklearno oružje. Moreuz mora biti otvoren bez naplate prolaza, rekao američki državni sekretar Marco Rubio

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u subotu da je postignut određeni napredak u mirovnim razgovorima s Iranom.

"Možda će kasnije danas biti nekih vijesti (o Iranu). Možda neće. Nadam se da hoće. Još nisam siguran. Ostvaren je određeni napredak", rekao je Rubio novinarima u New Delhiju nakon razgovora s indijskim premijerom Narendrom Modijem.

"Postoji mogućnost da ćemo možda kasnije danas, sutra ili za nekoliko dana imati nešto za reći, ali ovo pitanje mora biti riješeno na ovaj ili onaj način", dodao je.

"Iran nikada ne može imati nuklearno oružje. Moreuz mora biti otvoren bez naplate prolaza. Oni moraju predati svoj visoko obogaćeni uranij. Moramo riješiti to pitanje. Moramo riješiti pitanje obogaćivanja."

"To je ono na čemu sada radimo, ali ovaj problem će biti riješen na ovaj ili onaj način. Nadamo se da će to biti diplomatskim putem. To je ono na čemu radimo."

Sjedinjene Američke Države i Iran pregovaraju putem prijedloga i kontraprijedloga iz Islamabada o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, kao i o rješavanju zabrinutosti u vezi s nuklearnim programom Teherana i njegovim zahtjevom za ukidanje sankcija.