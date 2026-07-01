Američki državni sekretar upozorio da će svi koji sarađuju s Kubanskim institutom prijateljstva s narodima biti sankcionisani, krivično gonjeni ili deportovani

Rubio optužio kubansku organizaciju za promovisanje radikalnog ljevičarskog ekstremizma u SAD-u Američki državni sekretar upozorio da će svi koji sarađuju s Kubanskim institutom prijateljstva s narodima biti sankcionisani, krivično gonjeni ili deportovani

Američki državni sekretar Marco Rubio u srijedu je kritikovao kubansku državnu organizaciju, optuživši je da u Sjedinjenim Američkim Državama promoviše radikalni ljevičarski ekstremizam i provodi aktivnosti stranog utjecaja.

"Decenijama je Kubanski institut prijateljstva s narodima (ICAP) bio sredstvo za širenje radikalnog ljevičarskog ekstremizma i subverzivnog stranog utjecaja u Sjedinjenim Američkim Državama i širom naše hemisfere", napisao je Rubio na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Dodao je da je ICAP glavna organizacija kubanskog režima za utjecaj i obavještajne aktivnosti, koja, kako tvrdi, koristi svoju široku međunarodnu mrežu za špijuniranje američkih građana, širenje antizapadne propagande, koordinaciju operacija stranog utjecaja i organizovanje revolucionarnih ljevičarskih pokreta širom svijeta.

Rubio je podsjetio da je ranije ovog mjeseca uveo sankcije ICAP-u, kao i nekoliko drugih kubanskih organizacija koje je optužio za učestvovanje u subverzivnim antiameričkim aktivnostima.

Naveo je i da je ukinut pravni status Carlosa Antonija Lloge Domingueza, bivšeg zvaničnika ICAP-a za kojeg tvrdi da i dalje održava veze s tom organizacijom, dodajući da se njegova supruga i sin nalaze u saveznom pritvoru do deportacije iz Sjedinjenih Država.

"Amerika nikada neće postati dom stranim komunistima koji šire propagandu, provode subverzivne operacije utjecaja ili podržavaju radikalne antiameričke pokrete unutar Sjedinjenih Država", poručio je Rubio.

"Ako poslujete s ICAP-om, bit ćete sankcionisani, krivično gonjeni ili deportovani iz naše zemlje", dodao je.