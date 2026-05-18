Rosatom poziva Evropu na smanjenje tenzija oko nuklearne elektrane Zaporožje Situacija se prebrzo kreće prema tački bez povratka, rekao je generalni direktor

Ruska državna nuklearna agencija Rosatom u ponedjeljak je pozvala Evropu da pomogne u deeskalaciji tenzija oko nuklearne elektrane Zaporožje, izvijestila je državna agencija TASS.

Generalni direktor Alexey Likhachev naglasio je da je situacija oko elektrane "na tački bez povratka".

"I cijela Evropa mora sada intenzivirati svoje napore kako bi se deeskalirala situacija oko nuklearne elektrane Zaporožje", rekao je. "Ona se prebrzo kreće prema tački bez povratka."

Likhachev je naglasio da eskalacija oko nuklearne elektrane predstavlja opasnost i za zemlje Istočne Evrope.

"Sve je blizu, sve granice istočnoevropskih zemalja su doslovno stotinama kilometara od Zaporoške nuklearne elektrane. I želim naglasiti da je ovo igranje vatrom prije svega opasno za zemlje Istočne Evrope", dodao je.

Situacija oko najveće nuklearne elektrane u Evropi i jedne od deset najvećih u svijetu, i dalje je napeta zbog zabrinutosti o mogućoj nuklearnoj nesreći, pri čemu Moskva i Kijev redovno međusobno optužuju jedna drugu za napade u blizini postrojenja.

Od septembra 2022. godine osoblje Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) prisutno je u elektrani, koja je pod ruskom kontrolom od marta 2022. godine.