Regionalno vanredno stanje proglašeno u ruskom Tuapseu zbog požara u rafineriji nafte Lokalne vlasti kažu da 200 ljudi radi na gašenju požara uzrokovanog napadom dronom

Regionalno vanredno stanje proglašeno je u utorak u ruskom lučkom gradu Tuapseu nakon što je napad dronom izazvao veliki požar u rafineriji nafte u blizini Crnog mora.

Operativni štab regije Krasnodar saopštio je na Telegramu da 220 ljudi trenutno radi na gašenju požara u postrojenju, a angažovano je 50 vatrogasnih vozila.

"Na mjestu evakuacije nalazi se 31 osoba, uključujući devetero djece", navodi se u saopštenju.

Ako situacija to bude zahtijevala, stanovnici kuća koje se nalaze u blizini rafinerije će biti smješteni u hotel.

Ovaj napad je posljednji u nizu napada dronom usmjerenih na rafineriju nafte i luku Tuapse u posljednjih nekoliko sedmica.

Prošle sedmice, operativni štab Krasnodarskog kraja otkrio je izlijevanje nafte uzrokovano napadom dronom 16. aprila.

Generalštab ukrajinske vojske je saopštio da je izveo drugi napad na rafineriju nafte Tuapse kao dio smanjenja vojno-ekonomskog potencijala Rusije.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je protivvazdušna odbrana oborila 186 ukrajinskih dronova iznad pet regija, uključujući Krasnodar, kao i Crno more, Azovsko more i Krim, koji je Moskva anektirala 2014. godine.