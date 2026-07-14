Predsjednik je rekao da je lično dobio poziv francuskog predsjednika Macrona da se pridruži toj koaliciji, ali da smatra da Bugarskoj nije mjesto u formatu koji zagovara nastavak vojne podrške Kijevu

Radev: Bugarskoj nije mjesto u „Koaliciji voljnih“, rješenje sukoba u diplomatiji Predsjednik je rekao da je lično dobio poziv francuskog predsjednika Macrona da se pridruži toj koaliciji, ali da smatra da Bugarskoj nije mjesto u formatu koji zagovara nastavak vojne podrške Kijevu

Bugarski premijer Rumen Radev izjavio je u utorak da Bugarskoj nije mjesto u takozvanoj “koaliciji voljnih“ koja pruža podršku Ukrajini, ističući da se Sofija ne zalaže za nastavak vojne pomoći, već za diplomatske napore u cilju okončanja rata, prenosi Bugarska novinska agencija (BTA).

"Ne vjerujem da je mjesto Bugarske u koaliciji voljnih", rekao je Radev u intervjuu za televiziju bTV.

Kazao je da je lično dobio poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da učestvuje na samitu održanom u ponedjeljak u Parizu, ali da je odlučio da ne prisustvuje.

"Nismo dio koalicije koja zagovara nastavak finansijske i vojne pomoći Ukrajini. Takvu pomoć ne pružamo jer ne vjerujem da se ovaj sukob može riješiti vojnim sredstvima. Smatram da je potreban snažan diplomatski napor kako bi se zaustavila eskalacija, umjesto njenog produžavanja", rekao je Radev.

Upitan o novoj evropskoj inicijativi za protivbalističku odbranu, predstavljenoj u Parizu, Radev je rekao da se odluke koje se tiču kolektivne sigurnosti Bugarske donose u okviru NATO-a i Evropske unije.

"Bugarska aktivno učestvuje u svim tim formatima, odnosno tamo gdje se zaista donose odluke", rekao je.

Na samitu "koalicije voljnih", održanom u ponedjeljak u Parizu, učestvovalo je oko 25 lidera iz više od 30 zemalja učesnica.