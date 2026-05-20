Putin nakon sastanka s Xijem: Posjeta Kini bila izuzetno uspješna i sadržajna Tokom dvodnevne posjete Pekingu, Putin i Xi razgovarali su o jačanju bilateralnih odnosa, energetskim projektima i zajedničkom odgovoru na globalne izazove

Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je svoju službenu posjetu Kini opisao kao "uspješnu, plodonosnu i vrlo intenzivnu", javlja Anadolu.

Ovu izjavu je dao tokom tradicionalnog susreta uz čaj koji je u Pekingu organizovao kineski predsjednik Xi Jinping.

Putin je u utorak navečer stigao u Peking u dvodnevnu posjetu, a lideri su u srijedu imali razgovore, jačajući veze i boreći se protiv onoga što su nazvali "povratkom zakonu džungle" u globalnim poslovima.

Xi je Putinovu posjetu nazvao uspješnom, napominjući da su razgovori bili opsežni i da su donijeli "bogate rezultate", prema ruskom medijskom portalu "Vesti".

Susretu uz čaj prisustvovali su i pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov, ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, zamjenik šefa kabineta Maksim Oreškin te ruski ambasador u Kini Igor Morgulov.

Xija su pratili Cai Qi, član Stalnog komiteta Politbiroa Komunističke partije Kine, ministar vanjskih poslova Wang Yi i Zhang Hanhui, kineski ambasador u Rusiji.

Tokom Putinove posjete, Rusija i Kina postigle su sporazume o zajedničkim energetskim projektima, dok su postignuti i dogovori o "nečemu vrlo važnom", prema riječima Ušakova, bez navođenja detalja.

Putin se u srijedu sastao i s kineskim premijerom Li Qiangom.

"Usred sve turbulentnije međunarodne situacije, odnosi Kine i Rusije ostali su stabilni i predvidljivi", rekao je Li, prema Xinhua News.

"Kina je spremna da sarađuje s Rusijom kako bi slijedila strateške smjernice dva šefa država i podigla bilateralnu saradnju na nove visine", dodao je.