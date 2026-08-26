Putin i Sharaa razgovarali o planovima za reorganizaciju vojnih baza Hmeimim i Tartus Telefonski razgovor predstavlja prvi poznati kontakt između ruskog i srijskog predsjednika od januarske posjete Al-Sharae Moskvi

Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov sirijski kolega Ahmad al-Sharaa u srijedu su tokom telefonskog razgovora istakli važnost memoranduma o razumijevanju o reorganizaciji vojne prisutnosti Moskve u bazama Hmeimim i Tartus, javlja Anadolu.

U saopštenju iz Krelja navodi se da su dva predsjednika razgovarala o trenutnom stanju i izgledima za daljnji razvoj odnosa između Moskve i Damaska, te izrazila posvećenost produbljivanju političkog dijaloga i saradnje u trgovinskim, ekonomskim, humanitarnim i drugim oblastima.

U saopštenju se dodaje da je tokom razmjene mišljenja o situaciji u Siriji Putin potvrdio svoj „principijelan stav u podršci jedinstvu, teritorijalnom integritetu i suverenitetu“ zemlje, kao i „stvaranju uslova za dugoročnu normalizaciju i poslijeratnu obnovu“.

„Obje strane su primijetile važnost memoranduma o razumijevanju potpisanog 9. augusta o reorganizaciji zračne baze Hmeimim i logističkog objekta Tartus“, navodi se u saopštenju, uz podatak da su se Putin i Sharaa dogovorili o nastavku kontakata na različitim nivoima.

Najnoviji telefonski razgovor predstavlja prvi poznati kontakt između dva predsjednika otkako je Sharaa u januaru posjetio rusku prijestolnicu.

Moskva i Damask su 9. augusta potpisali memorandum o razumijevanju o reorganizaciji ruske prisutnosti u bazama Hmeimim i Tartus u zapadnoj Siriji, nakon otprilike 18 mjeseci pregovora, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Sirije.