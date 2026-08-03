Program jednogodišnje obuke pokrenut je zbog rastuće zabrinutosti za sigurnost, a među prijavljenima je 16 posto žena

Prvi kontingent dobrovoljne vojne službe u Belgiji popunjen s 500 regruta Program jednogodišnje obuke pokrenut je zbog rastuće zabrinutosti za sigurnost, a među prijavljenima je 16 posto žena

Belgija je popunila svih 500 mjesta u prvom kontingentu novog programa dobrovoljne vojne službe, pokrenutog zbog rastućih sigurnosnih izazova, saopćio je u ponedjeljak ministar odbrane Theo Francken.

Prema pisanju belgijske novinske agencije Belga, tokom narednih mjeseci 500 mladih osoba započet će jednogodišnju obuku u okviru Belgijske vojske, ratnog zrakoplovstva i mornarice.

Podaci Ministarstva odbrane pokazuju da su među dobrovoljcima 283 osobe koje govore nizozemski jezik i 217 osoba koje govore francuski jezik, a među regrutima je 80 žena.

Žene tako čine 16 posto prvog kontingenta dobrovoljne vojne službe.

Francken je kazao da je cilj programa približiti oružane snage mladima, ali i pomoći im u razvoju discipline, odgovornosti, timskog rada i drugih vještina koje mogu koristiti i izvan vojne službe.

Tokom jednogodišnjeg programa učesnici će, osim osnovne vojne obuke, steći i praktično iskustvo u operativnim jedinicama.

Ministar odbrane istakao je da dobrovoljci koji nakon završetka programa žele nastaviti vojnu karijeru mogu podnijeti zahtjev za prijem u belgijske oružane snage kao profesionalni vojnici ili rezervisti.