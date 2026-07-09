Emine Erdogan poručila da bi samit u Ankari trebao biti prekretnica koja će učvrstiti povjerenje, podstaći pomirenje i otvoriti vrata novim nadama

Prva dama Turske nada se da će NATO samit u Ankari ojačati povjerenje i saradnju Emine Erdogan poručila da bi samit u Ankari trebao biti prekretnica koja će učvrstiti povjerenje, podstaći pomirenje i otvoriti vrata novim nadama

Prva dama Turske Emine Erdogan izrazila je nadu da će 36. samit šefova država i vlada NATO-a, održan u Ankari, ojačati povjerenje i doprinijeti razvoju kulture saradnje.

“Nadam se da će NATO samit u Ankari donijeti korist našoj zemlji i čovječanstvu. Želim da ovaj historijski samit bude prekretnica koja će učvrstiti povjerenje među ljudima, ojačati kulturu pomirenja i otvoriti vrata novim nadama“, napisala je Emine Erdogan u objavi na turskoj društvenoj platformi NSosyal.

Ona je uz objavu podijelila i video sa scenama sa samita.

Sastanak u Ankari drugi je NATO samit koji je ugostila Turska, nakon samita održanog u Istanbulu 2004. godine.

Skup je također pružio platformu za bilateralne razgovore između Turske i savezničkih država, kao i partnerskih zemalja, o političkoj, sigurnosnoj i ekonomskoj saradnji.