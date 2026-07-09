Protest usred AI samita: Aktivisti optužili Amazon da tehnologijom podržava Izrael Propalestinski aktivisti optužuju Amazon i Google za omogućavanje izraelskih vojnih operacija putem Projekta Nimbus

Propalestinski aktivisti ometali su prezentaciju potpredsjednika i glavnog tehnološkog direktora Amazona Wernera Vogelsa na samitu o umjetnoj inteligenciji povezanom s UN-om, optužujući kompaniju da pruža cloud computing i AI infrastrukturu koju koristi Izrael, javlja Anadolu.

Protest se održao tokom Vogelsovog nastupa na Globalnom samitu "AI za dobro" u Ženevi, koji je organizovala Međunarodna telekomunikacijska unija, prema snimku koji je pokret Bojkot, dezinvestiranje i sankcije (BDS) podijelio na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Video s događaja prikazuje aktiviste kako izlaze na binu dok je Vogels govorio. Jedan demonstrant je razvio transparent na kojem je pisalo: "Nema tehnologije za aparthejd."

Drugi aktivista optužio je Amazon da profitira od Projekta Nimbus, ugovora o cloud computingu potpisanog s Izraelom zajedno s Googleom. Demonstrant je tvrdio da projekat izraelskim vlastima omogućava pristup naprednim alatima za cloud i mašinsko učenje koji mogu podržati vojne i nadzorne operacije.

Aktivista je tvrdio da su tehnologije povezane s ugovorom korištene u izraelskim vojnim sistemima, uključujući "Lavanda" i "Gdje je tata?", koje su grupe za ljudska prava i medijske istrage optužile za pomaganje u identifikaciji i ciljanju Palestinaca u Gazi.

Pripadnici sigurnosnih snaga uklonili su demonstrante s bine dok su skandirali slogane pozivajući Amazon da otkaže Project Nimbus.

Project Nimbus je inicijativa za cloud računarstvo i mašinsko učenje osmišljena da Izraelu obezbijedi domaću cloud infrastrukturu, pohranu podataka, analizu i napredne računarske mogućnosti.

Ugovor je dodijeljen u aprilu 2021. godine kompanijama Amazon Web Services i Google. Izraelsko Ministarstvo finansija je tada saopštilo da će projekat, vrijedan oko 1,2 milijarde dolara, omogućiti zemlji da uspostavi lokalne centre podataka u cloudu i proširi korištenje cloud tehnologija od strane vlade.

Propalestinske grupe su više puta kritikovale velike tehnološke kompanije zbog ugovora s Izraelom, tvrdeći da se njihove usluge mogu koristiti u vojnim operacijama, sistemima nadzora i ciljanja.