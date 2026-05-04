Promet brodova kroz Hormuški moreuz i dalje ograničen, u posljednja 24 sata prošlo samo devet plovila

Komercijalni pomorski promet kroz Hormuški moreuz i dalje je značajno ograničen, a u posljednja 24 sata zabilježeno je kretanje svega devet plovila u oba smjera, prema podacima o praćenju brodova koje je prikupila Anadolu.

Do 09:00 GMT u ponedjeljak, promet iz pravca istoka ka zapadu uključivao je brodove Ocean Energy, Blue Navigator, Milan, Ganj, Hakim Khamir i Nooh Gas.



U suprotnom smjeru, sa zapada ka istoku, zabilježena su tri broda: Muara, Pilatus Marine i G Jades.



Podaci pokazuju da su većina plovila bila u pokretu ili tranzitu, ali i da su pojedini brodovi usidreni ili privezani, što ukazuje na zagušenje i oprez u ovom području.

- Strah od dodatnih poremećaja

Najnovija kretanja uslijedila su nakon što je britanska agencija za pomorsku sigurnost saopćila da je tanker pogođen nepoznatim projektilima sjeverno od Fujairaha, u blizini Hormuškog moreuza, nedugo nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio inicijativu „Project Freedom“ s ciljem provođenja civilnih brodova kroz sporno područje.

Incident je dodatno povećao zabrinutost zbog mogućih novih poremećaja u pomorskom prometu, s obzirom na to da je ovaj uski moreuz jedna od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte, naftnih derivata i ukapljenog prirodnog gasa.

Iran je također upozorio da će ciljati sve američke snage koje uđu u moreuz, te pozvao komercijalne brodove i tankere da se ne kreću bez koordinacije s njegovom vojskom, što dodatno pojačava zabrinutost za globalne energetske tokove.

Trump je naveo da će inicijativa biti usmjerena na pomoć civilnim brodovima iz nesvrstanih zemalja da napuste moreuz i nastave operacije, uz početak primjene planiran za ponedjeljak.

Uprkos eskalaciji, Teheran je saopćio da razmatra odgovor Washingtona na njegov najnoviji prijedlog od 14 tačaka, ostavljajući mogućnost diplomatskog rješenja.

Pomorski promet u ovom području pomno se prati od kraja februara, kada su rat u Iranu i povezani sigurnosni rizici poremetili zračni prostor, energetske tokove i pomorske operacije širom Zaljeva.

Ograničen broj zabilježenih kretanja ukazuje na to da promet kroz Hormuški moreuz ostaje znatno ispod uobičajenog nivoa, uprkos naporima da se obnovi normalan tok i ublaži pritisak na globalna energetska i transportna tržišta.