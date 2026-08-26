Očekuje se da njihova djeca Archie i Lilibet u septembru počnu pohađati britansku školu

Princ Harry i Meghan Markle se vratili u Veliku Britaniju Očekuje se da njihova djeca Archie i Lilibet u septembru počnu pohađati britansku školu

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa vratili su se u Veliku Britaniju šest godina nakon što su se povukli s dužnosti istaknutih članova britanske kraljevske porodice i započeli novi život u Kaliforniji, objavili su mediji u srijedu.

Vjeruje se da su princ Harry, Meghan i njihova djeca, princ Archie (7) i princeza Lilibet (5), privatnim avionom doputovali iz Kalifornije u Veliku Britaniju, objavio je BBC.

Glasnogovornik para iz Sussexa rekao je da "ovo nije nešto što bi komentirali".

Ovaj razvoj događaja uslijedio je nakon što je par prošle sedmice objavio namjeru da se kasnije ovog mjeseca preseli iz SAD-a u privatnu, ne kraljevsku rezidenciju izvan Londona.

Prema navodima medija, očekuje se da Archie i Lilibet u septembru počnu pohađati britansku školu.

Trenutno nema planova da se Harry ili Meghan vrate službenim ulogama članova kraljevske porodice koji obavljaju dužnosti.

Povratak predstavlja značajan razvoj događaja za par iz Sussexa, koji se preselio u SAD nakon što su se početkom 2020. povukli s kraljevskih dužnosti.